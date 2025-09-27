Венесуела / © Associated Press

США готують операцію з ударами БпЛА по наркоторговцях у Венесуелі, яка може розпочатися вже за кілька тижнів.

Про це повідомило NBC News із посиланням на чотири джерела.

Зазначається, що американські військові обговорюють насамперед удари безпілотниками по членах і керівниках наркоугруповань, а також по лабораторіях із виробництва наркотиків.

Двоє зі співрозмовників та ще один посадовець, обізнаний з обговореннями, зазначили, що остання військова ескалація США частково викликана тим, що, на думку адміністрації, президент Венесуели Ніколас Мадуро, робить недостатньо для зупинки потоку наркотиків із країни.

Деякі представники адміністрації Трампа розчаровані тим, що військова ескалація США не послабила владу Мадуро та не викликала помітної реакції.

«Трамп готовий використати всі елементи американської сили, щоб зупинити потік наркотиків до країни та притягти винних до відповідальності», — заявив телеканалу високопоставлений чиновник адміністрації.

Раніше Мадуро заперечував будь-яку причетність до наркоторгівлі та неодноразово заявляв, що США намагаються усунути його від влади.

На запитання про можливі удари США по Венесуелі політичний аналітик Анíбаль Санчес Ісмаєль повідомив NBC News, що атака на венесуельську територію матиме наслідки.

«Наслідки будуть — від дипломатичних протестів до посилення політичних переслідувань тих, кого вони називають колаборантами, і до подальшої консолідації населення навколо ідеї захисту підтвердженого суверенітету», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Трамп посилює тиск на президента Венесуели, нарощуючи військову присутність у Карибському басейні.

CNN стверджує, посилаючись на джерела, що Трамп розглядає безліч варіантів завдання військових ударів по наркокартелям, що діють у Венесуелі, включаючи можливу поразку цілей усередині країни в рамках ширшої стратегії, спрямованої на ослаблення президента Ніколаса Мадуро.