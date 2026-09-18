США готують війська до боїв біля Місяця: у Пентагоні назвали причину

Місяць / © Unsplash

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Американські військові мають бути готовими до можливих бойових дій у космосі — аж до простору між Землею та Місяцем.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн на конференції Air, Space and Cyber у штаті Меріленд, повідомляє Associated Press.

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За словами Кейна, американська армія має вже зараз адаптуватися до нових умов, щоб бути здатною "воювати, витримувати та перемагати" від морського дна до так званого цислунарного простору — області між високою навколоземною орбітою та Місяцем.

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Заява пролунала через кілька днів після того, як міністр ВПС США Трой Мейнк уперше підтвердив, що Сполучені Штати вже розмістили на орбіті "засоби контролю космічного простору". Що саме це за зброя та як вона працює, американська сторона не розкриває.

Чому США готуються до війни в космосі

Командувач бойових сил Космічних сил США генерал-лейтенант Грегорі Ганьйон заявив, що американська розвідка фіксує прагнення потенційних противників поширити військове протистояння на космос.

Серед таких країн він прямо назвав Китай, який, за його словами, активно розвиває відповідні спроможності. Пекін 2024 року створив власні військові космічні сили.

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Китай своєю чергою заперечує прагнення до мілітаризації космосу. У МЗС КНР заявили, що Пекін виступає за мирне використання космічного простору та проти гонки озброєнь, водночас закликавши США припинити розширювати військові приготування поза Землею.

Космічні сили США планують суттєво розширити

За словами Ганьйона, протягом наступних п’яти років чисельність Космічних сил США планують приблизно подвоїти — до 25 тисяч військовослужбовців. Близько двох третин цього приросту мають припасти саме на бойове командування.

Нові заяви водночас порушують питання про межі мілітаризації космосу. Договір про космос 1967 року, який підписали і США, і Китай, передбачає мирне використання небесних тіл та забороняє розміщення ядерної зброї й іншої зброї масового знищення у космосі. AP зазначає, що наразі незрозуміло, чи можуть нові американські плани суперечити міжнародним зобов’язанням.

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Нагадаємо, що раніше США вперше офіційно підтвердили розгортання систем на орбіті

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