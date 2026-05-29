Адміністрація президента США Дональда Трампа готується до можливого загострення ситуації на Кубі вже цього літа.

Про це повідомляє Axios із посиланням на американських чиновників.

За інформацією видання, президент США Дональд Трамп наразі не санкціонував вторгнення на Кубу та віддає перевагу мирному переходу до «вільної Куби».

Водночас адміністрація продовжує посилювати економічний тиск на Гавану через санкції.

«Найкраще це можна описати як „акселераціонізм“. Але ми поки що не хочемо знищувати режим. У цьому є своя система. Все відбувається поетапно», — заявив один із високопоставлених чиновників адміністрації.

За даними Axios, нинішня стратегія Білого дому також має на меті виграти час для Трампа, який зараз зосереджений на переговорах щодо Ірану, а вже після цього планує приділити більше уваги Кубі.

«Іран ще не здався, а президент не поспішає. Трамп хоче вичерпати всі можливі важелі впливу. Але на даний момент їх не так багато, як раніше», — розповів інший представник адміністрації.

Ще один високопосадовець додав:

«У нас є досить широкий арсенал засобів, особливо що стосується санкцій та їхнього виконання. І це ще не все».

У статті зазначається, що адміністрація США прагне ліквідувати джерело антиамериканського впливу та марксистської агітації в Латинській Америці, яке існує ще з часів революції Фіделя та Рауля Кастро 1959 року.

Для посилення тиску на Кубу Вашингтон спершу сфокусувався на Венесуелі та її лідері Ніколасі Мадуро, який тривалий час підтримував кубинську економіку поставками нафти.

Axios нагадує, що Мадуро, якому у США ще 2020 року висунули звинувачення у «наркотероризмі», був затриманий під час рейду американських сил 3 січня. Після цього поставки дешевої нафти на Кубу припинилися, що спричинило нову економічну кризу.

«США звинувачують Кубу у своїх економічних негараздах. Куба звинувачує США», — зазначає видання.

Також повідомляється, що минулого місяця Південне командування США провело міжвідомчі «настільні» навчання щодо можливих військових дій на Кубі.

«Усі варіанти розглядаються, але жодного вторгнення не планується і воно не є неминучим. Коли президент США дасть команду, ми готові до будь-чого», — заявив американський чиновник.

За словами іншого джерела, під час навчань чиновники обговорювали можливі масові заворушення на Кубі, наявність у країни безпілотників та ризики соціального вибуху через проблеми з електроенергією і продуктами.

«Буде спекотно. У людей не буде електрики. Продукти псуються без холодильників. Люди розлючуються. Вони можуть вийти на вулиці. І що тоді станеться? Я не уявляю, щоб президент не вжив жодних заходів у разі репресій», — зазначило джерело.

Водночас один із радників Трампа наголосив, що президент не зацікавлений у тривалому військовому втручанні.

«Президент не хоче, щоб наземні війська залишалися там довше ніж 48 годин. Це може перетворитися на болото. Ситуація може ускладнитися», — сказав він.

Один із радників Білого дому схарактеризував нинішню стратегію щодо Куби як типовий стиль Трампа.

«Це тиск, спостереження за реакцією, посилення тиску, спостереження за реакцією, посилення тиску», — зазначив радник.

Раніше повідомлялося, що США посилили розвідувальні польоти поблизу Куби, демонстративно фіксуючи переміщення військових літаків і дронів.

Ми раніше інформували, що Міністерство юстиції США висунуло звинувачення колишньому президентові Куби 94-річному Раулю Кастро у зв’язку зі збиттям 1996 року цивільних авіалайнерів, на борту яких перебували критики комуністичної держави.

