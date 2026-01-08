Інтерес Трампа до Гренландії / © Associated Press

Адміністрація Дональда Трампа розробляє безпрецедентний план фінансового стимулювання жителів Гренландії, щоб прискорити процес відокремлення острова від Данії та його подальший перехід під юрисдикцію США.

Про це йдеться на Reuters.

Там посилаються на власні джерела в американському уряді та зазначають, що в Білому домі обговорюють можливість виплати кожному громадянинові Гренландії суми від 10 000 до 100 000 доларів. Враховуючи, що населення острова становить близько 57 тисяч осіб, загальна вартість такої «угоди» може сягнути майже 6 млрд дол.

Нова стратегія анексії

Цей крок розглядається як спроба подолати опір Копенгагена та Нуука, які неодноразово заявляли, що «Гренландія не продається». Прямі виплати населенню мають на меті змінити громадську думку на острові, де ідея незалежності є популярною, але стримується страхом втратити щорічні субсидії від Данії.

Проте тактика «чекової книжки» вже викликала обурення в арктичному регіоні. Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен різко відреагував на ініціативу Вашингтона.

«Досить… Годі фантазій про анексію. Наша доля вирішується тут, а не в Білому домі», — заявив голова уряду.

Геополітичний контекст та «ефект Мадуро»

Інтерес Трампа до Гренландії не новий, проте джерела Reuters зазначають, що обговорення стали значно серйознішими після успішної операції США з захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро минулими вихідними. Ця подія нібито додала адміністрації впевненості в реалізації найамбітніших зовнішньополітичних планів.

Чому США так зацікавилися Гренландією: три причини

Передусім США цікавлять ресурси Гренландії, а саме величезні поклади рідкоземельних металів, необхідних для оборонної промисловості.

Важливим є арктичне домінування, а саме контроль над північними морськими шляхами на тлі активності РФ і Китаю.

Також йдеться і про військову перевагу — розширення присутності за межами авіабази Туле (Пітуффік).

Модель «вільної асоціації»

Замість прямого статусу штату або території Вашингтон може запропонувати Гренландії модель Договору про вільну асоціацію (COFA). Така модель успішно діє з кількома острівними державами Тихого океану.

Згідно з цією схемою, Гренландія стає формально незалежною, але передає США право на забезпечення оборони та управління зовнішньою політикою. Натомість мешканці отримують фінансову допомогу, право на роботу в США та безмитну торгівлю. Прямі виплати, які зараз обговорюються, можуть стати «вступним бонусом» за вихід зі складу Данського Королівства.

Дипломатичний скандал у НАТО

Європейські союзники США сприйняли новину про можливі виплати з роздратуванням. Провідні країни ЄС, включно з Францією, Німеччиною та Італією, виступили зі спільною заявою на підтримку територіальної цілісності Данії.

Держсекретар США Марко Рубіо наступного тижня має провести переговори з данськими дипломатами. Очікується, що розмова буде напруженою, оскільки Копенгаген вважає дії Вашингтона такими, що підривають стабільність НАТО та суверенітет союзної держави.