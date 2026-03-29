США готуються до багатотижневої наземної операції в Ірані – WP

© Associated Press

Пентагон готується до багатотижневих наземних операцій в Ірані, тисячі американських солдатів і морських піхотинців прибувають до Близького Сходу.

Про це пише The Washington Post з посиланням на свої джерела

«Якщо президент США Дональд Трамп вирішить ескалувати конфлікт, це може стати новим, набагато небезпечнішим етапом війни», — вважають журналісти.

Водночас джерела зазначають, що такі потенційні наземні операції не будуть повномасштабним вторгненням, а можуть натомість включати рейди, що проводяться силами спеціальних операцій та звичайними піхотними підрозділами. Водночас така місія може наражати військових США на безліч загроз, включаючи іранські безпілотники та ракети, наземний вогонь і саморобні вибухові пристрої.

Білий дім і Пентагон розглядають можливість відправки щонайменше десяти тисяч додаткових військовослужбовців США на Близький Схід найближчими днями на тлі продовження війни з Іраном.

ЗМІ раніше писали, що Пентагон розробляє варіанти «фінального удару» по Ірану, який може включати використання сухопутних сил та масштабну кампанію бомбардувань. Трамп ще не ухвалив рішення щодо реалізації жодного з цих сценаріїв, але готовий до ескалації, якщо переговори з Іраном найближчим часом не дадуть відчутних результатів.

Війна проти Ірану — останні новини

Дональд Трамп активно просуває ідею неминучого мирного врегулювання конфлікту з Іраном, заявляючи про готовність Тегерана до поступок. Він стверджує, що Ісламська Республіка військово розгромлена і «благає» про угоду, але боїться внутрішньої реакції власного народу. Водночас ситуація залишається напруженою: до регіону прямують тисячі американських військових, що створює ризик переходу до затяжної наземної операції, яка може підірвати передвиборчі обіцянки Трампа припинити «вічні війни».

Трамп оголосив, що США призупиняють на 10 днів удари по енергетичних об’єктах Ірану.

23 березня Трамп повідомив, що США не будуть обстрілювати іранські енергетичні об’єкти протягом 5 днів.

Потім він сказав, що США ведуть переговори з Іраном, а саме з «правильними людьми». За словами Трампа, як жест доброї волі Іран погодився пропустити близько десятка танкерів з нафтою через Ормузьку протоку.

«Вони сказали: щоб показати вам, що ми серйозно налаштовані й надійні — ми дамо вам 8 суден з нафтою», — заявив він.