США готуються до ескалації на Близькому Сході: до регіону перекидаються військові сили

США перекидають на Близький Схід свої військові ресурси

Реклама

Сполучені Штати Америки переміщують свої військові ресурси на Близький Схід у відповідь на ізраїльські удари по Ірану та можливий удар у відповідь з боку Тегерана.

Про це повідомляє агентство AP з посиланням на двох американських офіційних осіб.

Згідно з інформацією від представників США, Військово-морські сили наказали есмінцю USS Thomas Hudner розпочати рух у напрямку Східного Середземномор’я. Крім того, другий есмінець також отримав вказівку просунутися вперед, щоб бути доступним у разі запиту Білого дому.

Реклама

Видання зазначає, що президент США Дональд Трамп зараз проводить нараду з ключовими членами своєї Ради національної безпеки для обговорення поточної ситуації на Близькому Сході. Посадовці надали цю інформацію на умовах анонімності, оскільки деталі ще не були оприлюднені офіційно.

Нагадаємо, внаслідок ізраїльської атаки Іран може припинити постачння зброї Росії, а КНДР потенційно може втрутитись у конфлікт на Близькому Сході.

На думку Олега Жданова, ескалація на Близькому Сході дуже вигідна Путіну, адже відволіче увагу світу від його війни проти України.Тому експерт не виключає, що Кремль міг підбурювати Нетаньягу завдати масованого удару по Ірану.