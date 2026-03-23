- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 28
- Час на прочитання
- 2 хв
США готуються до можливого наземного вторгнення в Іран: розглядають операцію проти ключового нафтового острова
США можуть перейти до наземної операції проти Ірану — військові вже готують відповідні плани, зокрема щодо захоплення стратегічного нафтового острова Харг.
Сполучені Штати готуються до потенційного введення сухопутних військ на територію Ірану. У Пентагоні вже розробляють сценарії наземної операції на тлі ескалації конфлікту.
Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на американські джерела.
За даними ЗМІ, Пентагон подав президенту США Дональду Трампу запити на підготовку до розгортання сухопутних сил у межах операції проти іранського режиму.
Йдеться, зокрема, про можливість проведення наземної операції, під час якої американські військові можуть затримувати іранських військових та представників воєнізованих формувань.
Одним із ключових сценаріїв, який розглядається, є захоплення острова Харг у Перській затоці. Це стратегічний об’єкт, через який проходить до 90% експорту іранської нафти.
За інформацією джерел, США вже завдали масованих авіаударів по військових об’єктах на цьому острові, а тепер можуть розглянути і наземну фазу операції.
Також обговорюється варіант обмеженої операції спецпідрозділів — без масштабного вторгнення, але з виконанням точкових завдань, зокрема контролю над стратегічними ресурсами Ірану.
На тлі цього в адміністрації США не виключають більш радикальних кроків, якщо Іран не піде на поступки, зокрема щодо розблокування Ормузької протоки — ключового маршруту для світових поставок нафти.
Крім того, США здіснили атаки на підземний об’єкт на узбережжі Ормузької протоки, з якого відстежували рух танкерів.
Військові армії Ірану відповіли, що у разі ураженн їхнього паливно-енергетичного комплексу, удару буде завдано по енергетичній, інформаційно-технологічній та опріснювальній інфраструктурі США в регіоні.