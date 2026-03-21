Війна США проти Ірану / © Главред

Адміністрація президента США Дональда Трампа починає планувати потенційні мирні переговори з Іраном, хоча очікується, що бойові дії триватимуть ще кілька тижнів.

Про це повідомляє видання Axios з посиланням на неназваного американського чиновника та ще одне обізнане джерело.

За інформацією джерел видання, учасниками обговорення потенційної дипломатії є посланці Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф.

Хоча останнім часом не було прямих контактів між США та Іраном, однак обмін повідомленнями, як стверджують джерела, відбувався через Єгипет, Катар та Велику Британію.

Які умови пропонують США

США сподіваються, що Іран погодиться на суворі обмеження, включаючи нульове збагачення урану та скорочення ракетних можливостей, хоча Іран раніше відхиляв подібні умови.

Неназваний американський чиновник сказав виданню, що США хочуть, щоб Іран взяв на себе шість зобов’язань:

жодної ракетної програми протягом п’яти років;

нульове збагачення урану;

виведення з експлуатації реакторів на ядерних об’єктах Натанз, Ісфахан та Фордо, які США та Ізраїль бомбардували минулого року;

суворі протоколи зовнішнього спостереження за створенням та використанням центрифуг та пов’язаного з ними обладнання, яке могло б просувати програму ядерної зброї;

договори про контроль над озброєннями з країнами регіону, що включають обмеження кількості ракет не вище 1000;

жодного фінансування для таких угруповань як «Хезболла» в Лівані, хусити в Ємені чи ХАМАС у Газі.

Чого очікує Іран

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив у суботу своєму індійському колезі, що нормалізація ситуації в Ормузькій протоці вимагатиме від США та Ізраїлю припинення нападів на Іран та зобов’язання не відновлювати напади в майбутньому, повідомило іранське міністерство закордонних справ.

Axios повідомляє, що Іран начебто відкритий до переговорів, але хоче припинення вогню, гарантій від майбутніх нападів та компенсації — ці вимоги Трамп наразі відхиляє.

Водночас один із співрозмовників видання зауважив, що існує можливість для переговорів щодо повернення заморожених активів Ірану.

«Вони [Іран] називають це репараціями. Можливо, ми називаємо це поверненням заморожених грошей», — уточнив він.

Хто буде посередником між США та Іраном

Команда Трампа зараз намагається відповісти на два ключові питання: хто в Ірані є найкращою контактною особою для переговорів, і яка країна є найкращим посередником.

За словами офіційних осіб, США намагаються з’ясувати, хто насправді приймає рішення в Ірані та як з ними зв’язатися.

США також шукають посередника для переговорів, яким в ідеалі може стати Катар. Американські чиновники заявили, що катарці довели свою ефективність та довіру як посередники в Газі.

Катарці готові допомогти за лаштунками, але не хочуть бути головними офіційними посередниками.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон перебуває на фінальному етапі досягнення своїх цілей у військовій кампанії проти Ірану.