Американські ракети Tomahawk

Міністерство оборони США спонукає великі оборонні компанії нарощувати виробництво деяких найважливіших видів озброєння. Йдеться не лише про поповнення запасів на тлі бойових дій на Близькому Сході, але й про їх розширення, що може свідчити про підготовку до великої війни.

Про це пише Business Insider.

У середу, 25 березня, Пентагон оголосив про угоду з Lockheed Martin та BAE Systems про чотириразове збільшення виробництва головок самонаведення для ракет-перехоплювачів системи THAAD, яка призначена для перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності на завершальному етапі польоту.

Відомо, що США перебазували свої батареї THAAD на Близький Схід для війни проти Ірану.

Раніше цього року компанія Raytheon, підрозділ RTX Corporation, заявила, що збільшить виробництво ракет SM-6 до понад 500 одиниць на рік, що приблизно на 300% більше порівняно з попереднім показником.

Вони найкраще підходять для захисту від літаків та крилатих ракет, а також для термінальної оборони від балістичних ракет. ВМС США випустили сотні ракет-перехоплювачів середнього класу (SM) у нещодавніх конфліктах.

Raytheon також збільшує виробництво ракет-перехоплювачів SM-3 Block IB та SM-3 Block IIA. За словами компанії, обсяги виробництва багатьох із цих боєприпасів зростуть вдвічі або вчетверо порівняно з поточними показниками.

Raytheon також збільшить виробництво ракет Tomahawk Land Attack Missiles та варіанту Maritime Strike до понад 1000 на рік. Tomahawk — це крилаті ракети з великою дальністю та високою точністю наведення, що робить їх зброєю вибору в нещодавніх операціях США на Близькому Сході та ідеальним боєприпасом для боротьби з Китаєм.

Ще однією зброєю США, виробництво якої значно зросло, є ракети-перехоплювачі Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), що запускаються мобільною системою протиракетної оборони класу «земля-повітря» MIM-104 Patriot. У січні Lockheed Martin і Пентагон досягли семирічної угоди про збільшення обсягів виробництва PAC-3 з 600 на рік до 2000.

Попит на цю зброю продемонстрували збройні сили США, а також американські союзники та партнери.

Також у середу було оголошено, що Пентагон і Lockheed Martin прискорюють виробництво високоточних ударних ракет з метою збільшення кількості виготовлених ракет у чотири рази до 400 на рік.

PrSM — це нова ракета класу «земля-земля» малої дальності, яка дебютувала в бойових умовах цього місяця проти Ірану. Ці ракети можна запускати з пускової установки системи M142 (HIMARS).

Загроза нової великої війни

Американські чиновники заявили, що збільшення виробництва критично важливих ракет і перехоплювачів спрямоване не лише на поповнення запасів, а й на їх розширення, щоб американські збройні сили мали більшу кількість боєприпасів для бойових дій високого рівня.

«Ключовим орієнтиром для таких потреб у боєприпасах була можливість війни з Китаєм, яка вимагатиме великих арсеналів ракет, здатних уражати наземні, морські та повітряні цілі, а також потужної протиповітряної оборони від ракетної загрози з боку Китаю», — зазначає видання.

Нагадаємо, до України звернулися Сполучені Штати Америки щодо захисту від дронів їхніх баз на території близькосхідних країн. Також про допомогу попросили Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт.