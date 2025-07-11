США готуються до війни дронів: Гегсет оголосив прорив і зняв бравадне відео

Очільник Пентагону Піт Гегсет зняв ролик про перебудову програми дронів у США / © скриншот з відео

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Очільник Пентагону Піт Гегсет очолив масштабну перебудову програми безпілотників американських збройних сил, попередивши, що противники США вже вирвалися вперед у сфері військових дронів. Міністр оборони зняв відео з дронами у стилі фільму Top Gun.

Про це пише Express, а відповідний ролик був опублікований у Мережі.

Зміни у програмі дронів у США — що відомо

Гегсет заявив, що з Пентагону «знято бюрократичні рукавички» — розробку дронів буде пришвидшено для всіх родів військ.

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Згідно з внутрішніми документами, отриманими Fox News, командири тепер отримають повноваження самостійно закуповувати та тестувати безпілотники, включно з 3D-друкованими прототипами, без необхідності отримання дозволу з Вашингтона.

У наказах Гегсета передбачено створення нових полігонів для навчань із бойовими стрільбами, перевірок у змішаних бойових умовах і випробувань дронових зграй. Усі обмеження, що визнані недоцільними, буде скасовано.

У межах прискореної програми очікується відкриття трьох нових випробувальних центрів для дронів протягом 90 днів.

Заява Гегсета про дрони і відео у стилі Top Gun

Очільник Пентагону застеріг, що такі країни, як Іран і Росія, вже мають «фору» в розробці бойових дронів, однак він переконаний, що США повернуть лідерство протягом двох років.

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«Це критично важливі елементи бойової потужності, які… мають бути у пріоритеті на рівні з основними системами озброєння. Смертоносність не повинна стримуватись самими собою запровадженими обмеженнями… Наш найбільший ризик — це уникання ризику», — висловився Гегсет.

Від 2026 року у США безпілотники повністю інтегрують у програму бойової підготовки, включно з симуляціями боїв типу «дрон проти дрона» у повному масштабі.

У Мережі з’явилося відео з очільником Пентагону у стилі Top Gun. У ролику з рок-музикою Гегсет розповідає про зміни у програмі дронів на тлі безпілотників, якими керують кілька військових. Один із дронів доставляє документи, які міністр оборони підписує просто на газоні.

Дата публікації 10:15, 11.07.25 Кількість переглядів 18 Гегсет зняв відео про перебудову програми дронів у стилі Top Gun

Видання нагадало, що па початку року президент США Дональд Трамп підписав указ під назвою «Розгортання американського панування у сфері дронів». У документі наголошується на необхідності пришвидшити впровадження безпілотників для збереження технологічної переваги США.

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Водночас Пентагон активізує заходи безпеки на внутрішніх військових базах на тлі зростального занепокоєння щодо потенційного дроновго удару по території США.

Чому США раптово взялися за дрони?

Зазначається, що такі дії обумовлені нещодавніми прикладами успішного застосування дронів. У червні в межах операції «Павутина» українські дрони були доставлені на територію Росії, де менш ніж за кілька годин знищили майже третину стратегічного бомбардувального флоту Москви. А за місяць після цього ізраїльські дрони були використані у цільовому ударі по іранських ядерних об’єктах, що ще більше посилило тиск на США з вимогою відреагувати.

Американські оборонні компанії вже звернулися до Пентагону із заявками на фінансування у межах програми «Золота купол», спрямованої на боротьбу з загрозою дронів. Йдеться, зокрема, про новітні технології — наприклад, потужні мікрохвильові установки, здатні нейтралізовувати цілі зграї дронів. Ці системи вже проходили випробування в Тихоокеанському регіоні та на Близькому Сході.

«Те, що ми побачили в Росії, незабаром відбудеться й тут. Операція „Павутина“ має стати справжнім сигналом тривоги — як для нас, так і для всього світу: це все дуже серйозно», — попередив Енді Лоурі, генеральний директор компанії Epirus, яка розробила мікрохвильову зброю.

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Нагадаємо, війна в Україні стала несподіваною демонстрацією революційної ролі дронів на сучасному полі бою. В одному з інтерв’ю у червні Трамп заявив про своє глибоке враження від потужності та всеосяжності цих технологій, назвавши конфлікт «війною дронів». За словами президента США, безпілотники кардинально змінили уявлення про сучасні воєнні дії.