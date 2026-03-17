США готуються піти з Ірану: Трамп назвав терміни

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати наразі не готові залишити Іран.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

Відповідаючи на запитання про подальші плани США щодо Ірану, Трамп наголосив:

«Ми ще не готові йти, але скоро підемо, майже зовсім скоро».

Він також підкреслив, що в разі негайного виходу американських військ Ірану «знадобиться 10 років, щоб відновитися».

До слова, в Білому домі раніше заявляли, що не планують затяжну війну та розраховують завершити активну фазу бойових дій упродовж кількох тижнів.

За оцінками американської сторони, операція має чіткі цілі та відбувається відповідно до попереднього плану. Водночас уже на старті кампанії були витрачені значні фінансові ресурси, що підкреслює масштаб залучених сил.

Іншу позицію демонструє Ізраїль, який є ключовим союзником США в регіоні. Там допускають більш тривалу військову кампанію, наголошуючи на великій кількості цілей і необхідності продовження ударів по військовій та стратегічній інфраструктурі Ірану.

Нагадаємо, за інформацією американських ЗМІ, іранська сторона намагалася налагодити контакт із представниками адміністрації США, однак у Вашингтоні наразі не вважають переговори пріоритетом. У Білому домі наголосили, що дипломатичний процес можливий, але не на поточному етапі.

Водночас ситуацію ускладнює невизначеність навколо внутрішньополітичного керівництва Ірану. Американські посадовці висловлюють сумніви щодо реального впливу нового верховного лідера на ухвалення рішень, що також впливає на перспективи переговорів.