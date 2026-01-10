Прапор Ірану

Силова операція спеціальних сил США в Ірані можлива на фінальній стадії протестів, коли повалення режиму Алі Хаменеї буде неминучим.

Таку думку в етері Еспресо висловив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

«На мою думку, прямого зовнішнього втручання у ситуацію в Ірані не буде. Погрози будуть, тиск буде, втім, Трампу байдуже, хто з ним буде домовлятись в Ірані після повалення Алі Хаменеї», — зазначив експерт.

За його словами, чинному президенту США не має значення, яка саме політична сила прийде до влади після зміни режиму.

«Це можуть бути помірковані ісламісти, монархісти, республіканці. Йому абсолютно байдуже. Він власне і робить такі заяви й вибудовує свою політику щодо Ірану», — пояснив Семиволос.

Водночас він наголосив, що паралельно з політичним тиском готуються й силові сценарії.

«Паралельно з цим, спеціальні сили США готуються до можливої силової операції в Ірані», — сказав директор Центру близькосхідних досліджень.

Експерт також підкреслив, що наразі ключове питання полягає у спроможності протестного руху самостійно зламати режим.

«На мою думку, така операція буде можливою на фінальній стадії. Зокрема, коли стає зрозумілим, що достатньо буде просто підштовхнути, щоб воно все впало», — зауважив Семиволос.

Він додав, що поки таких умов немає, жодна зі сторін не поспішає з активними діями.

«Цього поки немає, а відтак ніхто не хоче поспішати. Всі вичікують чи вистачить потенціалу у людей, які вийшли на вулицю в Ірані, повалити режим Алі Хаменеї», — підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що від початку масових протестів в Ірані, які загрожують поваленням у країні режиму аятоли Алі Хаменеї, російські військово-транспортні літаки почали здійснювати часті рейси до Тегерана.

Ми раніше інформували, що в Ірані було повністю відключено доступ до Інтернету на тлі масових антиурядових протестів, спричинених різким погіршенням економічної ситуації. Демонстрації охопили всі провінції країни.