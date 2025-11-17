ТСН у соціальних мережах

США готуються визнати венесуельський "Картель сонць" терористичною організацією – Рубіо

Держдепартамент США має намір занести «Картель де лос Солес», пов’язаний із режимом Ніколаса Мадуро, до списку іноземних терористичних організацій.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Марко Рубіо

Марко Рубіо / © Associated Press

Секретар Марко Рубіо заявив, що Державний департамент США планує офіційно оголосити венесуельський «Картель де лос Солес» іноземною терористичною організацією (FTO).

За його словами, структура, очолювана «нелегітимним» лідером Венесуели Ніколасом Мадуро, фактично захопила державні інституції та перетворила їх на інструмент кримінальної діяльності.

Рубіо підкреслив, що «Картель де лос Солес» причетний до терористичного насильства у співпраці з іншими вже визнаними терористичними угрупованнями, а також до масштабного наркотрафіку в США та країни Європи. Вашингтон розглядає це як загрозу національній безпеці та міжнародній стабільності.

Офіційне рішення Держдепу може відкрити шлях до нових санкцій та правових механізмів для переслідування членів організації.

Раніше повідомлялося, що президент Венесуели Ніколас Мадуро розпорядився розпочати масову мобілізацію збройних сил.

