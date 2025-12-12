США готуються захопити більше танкерів з венесуельською нафтою: деталі від Reuters

Момент захоплення військами США нафтового танкера біля узбережжя Венесуели / © Associated Press

Після затримання першого танкера з венесуельською нафтою США готуються до нових перехоплень суден, посилюючи фінансовий та військовий тиск на режим Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на шість обізнаних джерел.

Це затримання стало першим випадком, коли США перехопили вантаж або танкер із Венесуели, яка перебуває під американськими санкціями від 2019 року. Інцидент стався на тлі значного посилення військової присутності США в південній частині Карибського басейну та паралельних зусиль президента Дональда Трампа домогтися відставки Мадуро.

Останні кроки Вашингтона змусили судновласників, операторів і морські компанії, залучені до транспортування венесуельської нафти, діяти обережніше: багато хто переглядає плани виходу в море з венесуельських портів найближчими днями, зазначають представники галузі.

За інформацією джерел, наступними тижнями можуть відбутися нові прямі операції США проти суден, що перевозять нафту з Венесуели та потенційно з інших країн, які також перебувають під санкціями Вашингтона, включно з Іраном.

США підготували список танкерів для можливого захоплення

Державна нафтогазова компанія Венесуели PDVSA не надала коментарів, тоді як влада країни назвала дії США «крадіжкою».

На запитання про подальші перехоплення прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що не може обговорювати майбутні плани, однак підкреслила, що США продовжать реалізовувати санкційну політику президента.

«Ми не будемо стояти осторонь і дивитися, як підсанкційні судна виходять у море з нелегальною нафтою, прибутки від якої підживлюють наркоторгівлю та діяльність зухвалих і нелегітимних режимів по всьому світу», — сказала Левітт.

Одне з джерел підтвердило, що США вже сформували перелік танкерів, які можуть стати наступними цілями. За словами поінформованих співрозмовників, Міністерство юстиції та Міністерство внутрішньої безпеки США готували ці операції впродовж кількох місяців.

Обмеження або зупинення експорту венесуельської нафти, основного джерела доходів режиму, створили б для Мадуро додаткові фінансові труднощі.

У четвер Мінфін США оголосив санкції проти шести супертанкерів, які, згідно з документами PDVSA та системами моніторингу, нещодавно завантажили нафту у Венесуелі. Санкції також запроваджено проти чотирьох громадян Венесуели, серед них — троє родичів першої леді Сілії Флорес. Наразі невідомо, чи входять ці судна до списку, щодо якого США розглядають можливість перехоплення.

Посилення тиску на Мадуро

Джерела, знайомі з політикою США щодо Венесуели, зазначають, що наступні затримання можуть посилити фінансовий тиск на Мадуро. Сам він заявляє, що американська військова активність спрямована на його повалення та захоплення контролю над нафтовими ресурсами Венесуели.

Вашингтон зосередив увагу на так званому «тіньовому флоті» — мережі танкерів, які транспортують підсанкційну нафту до Китаю, найбільшого покупця іранської та венесуельської нафти. Окремі судна здійснюють рейси для Ірану, Венесуели і Росії, кажуть співрозмовники.

Затримання танкера Skipper змусило щонайменше одну компанію тимчасово зупинити три рейси із загальним обсягом близько 6 млн барелів венесуельської нафти сорту Merey.

«Вантажі щойно було завантажено і вони мали вирушати до Азії. Тепер рейси скасовано, і танкери чекають біля узбережжя Венесуели — так безпечніше», — пояснив один із трейдерів.

Нагадаємо, 10 грудня американські війська захопили нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели. Трамп назвав судно «найбільшим з коли-небудь захоплених». Танкер, ідентифікований як Skipper, перебував під санкціями США від 2022 року за контрабанду нафти, яка нібито фінансувала «Хезболлу» та Іран. В операції брали участь військові гелікоптери, берегова охорона, моряки та спецпризначенці, які спустилися на палубу. Генпрокурорка США Пем Бонді підтвердила, що судно використовувалося для перевезення підсанкційної нафти з Венесуели та Ірану.