Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп призупинив підготовку потенційної масштабної наземної операції в Ірані, яка, за даними ЗМІ, могла бути спрямована на захоплення запасів високозбагаченого урану.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, обізнані з перебігом обговорень.

За даними телеканалу, наприкінці травня голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн терміново прибув до штаб-квартири Центрального командування США у Флориді, де йому представили деталі можливого плану операції.

Реклама

Після цього він доповів Дональду Трампу про кілька сценаріїв дій. Однак президент США вирішив поставити підготовку на паузу після попереджень військових щодо серйозних наслідків.

Американські військові, за оцінками джерел, попереджали, що така операція могла б призвести до значних втрат серед особового складу, масштабної відповіді Ірану та серйозних потрясінь для світової економіки.

За інформацією CNN, для реалізації плану могло знадобитися залучення сотень американських спецпризначенців і фактично повноцінна наземна операція.

«По суті, нам довелося б вторгатися в Іран», — зазначило одне з джерел телеканалу.

Реклама

Особливу складність становить те, що основні запаси високозбагаченого урану, за даними ЗМІ, розміщені на об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані, які знаходяться глибоко під землею та мають складну систему захисту.

За оцінками МАГАТЕ, Іран володіє приблизно 970 фунтами (понад 440 кг) високозбагаченого урану, який у разі подальшого збагачення може бути використаний для створення до десяти ядерних боєзарядів.

Американська розвідка стверджує, що має уявлення про розташування основних запасів ядерного матеріалу завдяки супутниковому спостереженню.

На тлі цих подій США та Іран останніми днями обмінювалися ударами після інциденту зі збиттям американського гелікоптера AH-64 Apache поблизу Ормузької протоки. Попри це, сторони продовжують дипломатичні контакти щодо можливої ядерної угоди.

Реклама

За словами Трампа, переговори наблизилися до потенційної домовленості, яка може передбачати демонтаж ядерної програми Ірану та відкриття Ормузької протоки для міжнародного судноплавства.

Раніше повідомлялося, що світові ціни на нафту почали знижуватися після того, як президент США Дональд Трамп скасував військові удари по Ірану.

Ми раніше інформували, що Трамп похвалився, що «переміг» у війні з Іраном і анонсував мирну угоду найближчим часом.

Новини партнерів