США і Британія дозволили Києву бити по об'єктах у тилу РФ, проте не оголошують про це - The Guardian

Це рішення є частиною плану для завершення війни.

США та Великобританія дозволили Києву здійснювати удари далекобійними ракетами по цілях в глибині Росії, проте офіційно про це не оголосили.

Про це пише видання The Guardian.

Згідно з інформацією від джерел видання, Лондон і Вашингтон прийняли рішення дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії, але поки що не готові оголосити про це офіційно.

Західні чиновники зазначають, що розгортання ракет є частиною ширшого плану, спрямованого на завершення повномасштабної війни. Окрім того, Байден не погоджується з аргументом Путіна, що удари по цілях у Росії за допомогою ракет Storm Shadow можуть бути розцінені як початок війни НАТО з Москвою.

Британські ракети Storm Shadow, виробництва європейської компанії, мають здатність вражати цілі на відстані щонайменше 190 миль. Україна має намір використовувати їх для ударів по авіабазах, ракетних позиціях та іншим військовим цілям всередині Росії.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що надання Україні дозволу на удари вглиб Росії далекобійною зброєю вплине на інтенсивність і потужність обстрілів з боку Росії, дозволяючи суттєво пошкодити їхню логістику і знизити потенціал армії Путіна

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