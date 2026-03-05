США і Канада підняли винищувачі через військові літаки Росії: подробиці

Авіація РФ. / © Associated Press

Реклама

Сполучені Штати Америки і Канада підіймали винищувачі через російські військові літаки біля Аляски.

Про це повідомило Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

«4 березня 2026-го Північноамериканське командування (NORAD) виявило та відстежило два російські військові літаки ТУ-142, що діяли в зонах ідентифікації протиповітряної оборони Аляски та Канади», — йдеться у повідомлення.

Реклама

Зазначається, що NORAD запустило два винищувачі F-35 ВПС Америки, два літаки F-22, чотири літаки-заправники KC-135, один літак AWACS E-3, а також два канадські винищувачі CF-18 та літак для дозаправлення CC-150 для «точної ідентифікації, спостереження та перехоплення російських літаків в американській та канадській зонах ідентифікації ППО».

Водночас Командування наголошує, що літаки країни-агресорки РФ залишалися в міжнародному повітряному просторі та не входили до суверенного повітряного простору США чи Канади.

«Така діяльність Росії в зоні ППО Аляски та Канади відбувається регулярно і не розглядається як загроза», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці лютого через військові літаки Росії подібний інцидент стався в зоні ідентифікації ППО Аляски. Тоді NORAD відстежило п’ять російських суден: бомбардувальників Ту-95, винищувачі Су-35 та літак-розвідник А-50. Для реагування США підняли в повітря дев’ять винищувачів.