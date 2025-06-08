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США і Китай проведуть торговельні переговори 9 червня в Лондоні — Reuters
У понеділок, 9 червня, в Лондоні відбудеться перша зустріч нового формату економічних і торговельних консультацій між США та Китаєм.
У понеділок, 9 червня, в Лондоні мають відбутися важливі торговельні переговори між делегаціями США та Китаю.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Президент США Дональд Трамп повідомив на платформі Truth Social, що американську сторону на переговорах представлятимуть міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік і торговий представник Джеймісон Грір.
«Зустріч має пройти дуже добре», — написав Трамп, не надавши додаткових деталей.
Міністерство закордонних справ Китаю також підтвердило, що віцепрем’єр Хе Ліфен відвідає Велику Британію з 8 по 13 червня.
У рамках цього візиту запланована перша зустріч нового механізму економічних і торговельних консультацій між Китаєм і США.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп оголосив про чергову зустріч між представниками Сполучених Штатів та Китаю для обговорення торговельної угоди.
Ми раніше інформували, що Трамп провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном, під час якої отримав запрошення відвідати Китай.