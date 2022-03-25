США і НАТО не виключають можливість нападу Росії на територію Альянсу - Білий дім

США і НАТО не виключають можливість нападу Росії на територію Альянсу - Білий дім

Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО збільшать витрати на оборону.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що в країні не виключають можливість нападу Росії на територію НАТО. Це також враховують і в самому Альянсі.

Про це повідомляє USNews.

"Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО враховують у своєму плануванні можливість того, що Росія може напасти на територію Альянсу", - сказав він.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті 24 березня країни-члени Альянсу домовилися збільшити витрати на свою оборону на тлі російського вторгнення до України. Генсек наголосив, що після вторгнення РФ до України безпечне середовище Альянсу змінилося надовго.

Столтенберг також заявив, що Україна отримає від НАТО додатково обладнання проти хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз, а також комплекс оборонного озброєння: протитанкові системи, сучасні системи ППО та дрони.