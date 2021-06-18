США і Німеччина потерпають від літньої спеки: у Долині смерті зафіксували +54

Мереорологи прогнозують ще вищі температури.

Деякі країни світу потерпають від літньої спеки: позначки на термометрах сягають рекордних показників.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 18 червня.

У Німеччині сповпчики термометрів зупинилися на позначці +35. Для червня в цій країні це незвично. Саме тому парки в Берліні нині повні людей. Особливо популярні фонтани та кіоски з морозивом.

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Рекордна спека накрила південь США: стовпчики термометрів піднімаються вище +40. У каліфорнійській Долині смерті – місці, яке вважають найспекотнішим на планеті, днями температура піднялась до 54 градусів тепла. Метеорологи кажуть, що це ще не межа і прогнозують вищі температури упродовж липня.

Спека стала причиною нової хвилі лісових пожеж у Каліфорнії. Горить поблизу Лос-Анджелеса. Вогонь заливають з повітря з вертольотів, а на землі працюють близько 200 рятувальників. Поки що вдається тримати вогонь під контролем.

Новини світу: в каліфорнійській долині смерті днями температура піднялась до 54 градусів

Як повідомлялося, в Ізраїлі надзвичайно спекотна погода призвела до виникнення численних сильних пожеж. Чимало займань вже локалізували, але більшість пожеж ще не погашені. У зв'язку з пожежами поліція заблокувала рух на деяких ділянках трас. Людей закликають не розпалювати багаття на відкритих майданчиках і триматися подалі від ділянок з лісами або висохлими полями.

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