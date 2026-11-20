Борис Пісторіус / © Associated Press

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перепросив заступника міністра оборони США Елбриджа Колбі за надмірно різкі висловлювання щодо його критики українських далекобійних ударів по території Росії. Водночас німецький урядовець наголосив, що не змінив своєї позиції щодо необхідності таких атак і сторони залишилися при різних поглядах на це питання.

Про це Пісторіус розповів в інтерв’ю виданню Politico.

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За словами німецького міністра, у середу ввечері він провів телефонну розмову з Колбі, який відповідає в Пентагоні за оборонну політику. Під час неї Пісторіус особисто перепросив за формулювання, яке використав під час публічної суперечки на засіданні Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі.

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«Я вибачився за свій вибір слів», — повідомив він.

Йдеться про заяву, яку Пісторіус зробив після зустрічі союзників України у вівторок. Тоді Колбі поставив під сумнів ефективність українських далекобійних ударів по російській нафтовій інфраструктурі та інших об’єктах. Представник Пентагону стверджував, що такі атаки мало впливають на завершення війни та стримування просування російських військ.

У відповідь Пісторіус назвав критику українських ударів по стратегічних військових цілях «досить дурною річчю». У п’ятницю він визнав, що висловився недоречно, пояснивши це невдалим добором слів під час відповіді англійською мовою.

«Мені не слід було цього робити», — додав міністр.

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Водночас він підкреслив, що не відмовляється від підтримки українських атак углиб Росії. За його словами, під час розмови з Колбі обидва посадовці погодилися, що мають різні погляди й кожен залишиться при своїй думці.

Німеччина підтримує українські далекобійні удари

Пісторіус наголосив, що рішення про застосування далекобійної зброї мають ухвалювати самі українці. Німеччина, за його словами, допомагає Києву розробляти та виробляти озброєння, яке дає змогу завдавати таких ударів, але не визначає, як саме Україна повинна його використовувати.

Німецький міністр охарактеризував українські атаки по території Росії як цілеспрямовані та стратегічні, спрямовані не проти цивільного населення. Він протиставив їх російським ударам по українській енергетичній інфраструктурі, системах електро- та водопостачання.

Пісторіус також запевнив, що суперечка з Колбі не зашкодить оборонній співпраці Берліна та Вашингтона. Він назвав американського посадовця важливим співрозмовником і зазначив, що Німеччина та США залишаються союзниками, навіть якщо не погоджуються з усіх питань.

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«Ми союзники, ми партнери. Але це не означає, що ми маємо погоджуватися в усьому», — сказав міністр.

Пісторіус прокоментував можливі територіальні поступки України

В інтерв’ю Politico очільник німецького оборонного відомства також висловився щодо повідомлень про пропозицію США, яка нібито передбачає поступки України територіями на Донбасі в обмін на членство в НАТО в межах переговорів про припинення російської війни.

Пісторіус зазначив, що наразі знає про цю ініціативу лише з повідомлень у медіа. Він наголосив, що подібні пропозиції потрібно обговорювати безпосередньо з Україною та іншими залученими сторонами, зокрема європейськими партнерами.

«Не можна вести переговори про це через голови інших», — підкреслив міністр. Він додав, що кожну ідею варто розглядати, однак це не означає, що всі пропозиції однаково прийнятні.

Нагадаємо, Німеччина надає Україні черговий пакет військової допомоги вартістю 300 мільйонів доларів, який буде зосереджений на посиленні протиповітряної оборони напередодні зимових місяців.

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