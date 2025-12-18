Переговори щодо України / © ТСН.ua

Цими вихідними в американському Маямі мають відбутися переговори між представниками США та Росії, присвячені можливому припиненню війни між Києвом і Москвою.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на поінформовані джерела.

За даними журналістів, американська адміністрація планує представити російській стороні результати останнього раунду консультацій у Берліні, де обговорювався оновлений мирний план щодо України. Вашингтон намагатиметься переконати Кремль погодитися з новими пропозиціями про припинення бойових дій.

Хто представлятиме сторони на зустрічі

Очікується, що до складу російської делегації увійде голова російського фонду національного добробуту Кірілл Дмітрієв. Американську сторону представлятимуть спеціальний посланник адміністрації Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер.

За інформацією джерел, переговори в Маямі розглядаються як окремий дипломатичний захід і не пов’язані безпосередньо з іншими міжнародними форматами щодо України.

Наприкінці цього тижня до Маямі також має прибути українська делегація на чолі з радником із національної безпеки Рустемом Умеровим. Вона проведе окремі переговори з американськими представниками — Віткоффом і Кушнером.

Водночас, за даними Axios, наразі не планується тристороння зустріч за участю США, України та Росії. Переговорні треки залишаються розділеними, що викликає запитання щодо реального впливу Києва на обговорення можливого припинення війни.

У США заявляють, що найближчим часом планують скликати групу військових чиновників країн, які підтримують Україну. Мета — детальне опрацювання технічних аспектів безпеки та територіальних питань у разі можливого припинення вогню.

При цьому переговори між США і Росією в Маямі, за оцінками Politico, проходять паралельно і не входять до цього формату, що свідчить про складну багаторівневу дипломатію навколо війни.

Яка позиція Європи

Європейські лідери протягом останніх двох тижнів активно обговорювали можливі гарантії безпеки для України. Серед ідей — створення демілітаризованої зони вздовж нинішньої лінії фронту, а також зобов’язання щодо підготовки українських військових і контролю за дотриманням режиму припинення вогню.

Один із європейських чиновників на умовах анонімності зазначив, що коаліційним силам можуть доручити використання літаків і безпілотників для моніторингу лінії фронту. Частину військових, імовірно, розмістять на заході України — для допомоги у відновленні та навчанні Збройних сил, а не для участі в бойових діях.

Зустріч США та Росії в Маямі може стати важливим дипломатичним сигналом, однак відсутність спільного формату за участю України викликає занепокоєння експертів. Поки що незрозуміло, чи готова Москва йти на реальні компроміси, а також яку роль у цьому процесі відіграватиме Київ.

Нагадаємо, полковник СБУ та секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко заявляв, що Росія не зацікавлена в реальному завершенні війни й використовує мирні переговори як спосіб затягування часу та тиску на Україну і Захід. За його словами, так званий «мирний план» містить положення, вигідні Кремлю, зокрема фактичне визнання контролю РФ над окупованими територіями, замороження лінії фронту та відмову України від вступу до НАТО.

Костенко наголошував, що деталі плану залишаються закритими навіть для парламенту, а Росія традиційно маніпулює переговорним процесом, закладаючи у нього ключові для себе вимоги щодо територій. Він також застеріг від ідеї «сірої зони», яка може створити додаткові ризики безпеці. На його переконання, нинішній момент є невдалим для підписання будь-яких домовленостей як для України, так і через відсутність реальної готовності Москви до миру.