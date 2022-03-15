США і Японія вводять санкції проти представників оборонного сектора і депутатів Росії: список

США і Японія вводять санкції проти представників оборонного сектора і депутатів Росії: список

Штати вирішили "вдарити" по представниках "оборонки", а Японія — по депутатах Держдуми.

Сполучені Штати вводять санкції проти 11 високопоставлених представників оборонного сектора Росії.

Про це повідомили у Держдепі.

Так, під санкції США потрапили очільник Росгвардії Віктор Золотов, вісім заступників міністра оборони РФ Сергія Шойгу, директор ФСВТС (Федеральна служба з військово-технічного співробітництва. — Ред.) Дмитро Шугаєв та гендиректор "Рособоронекспорту" Олександр Міхєєв.

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Все майно цих осіб, яке перебуває у Сполучених Штатах або перебуває у володінні чи під контролем осіб зі США, буде заблоковано.

"Крім того, блокується (майно — Ред.) будь-яких юридичних осіб, яким прямо чи опосередковано належать на 50 або більше відсотків одній або декільком особам, включеним до списку санкцій", — повідомили в Держдепі.

Пізніше стало відомо, що Японія ввела санкції щодо 17 громадян Росії. Про це інформує японське МЗС.

Санкції ввели "з огляду на ситуацію в Україні, для підтримки міжнародного миру та безпеки та як внесок Японії у міжнародні зусилля щодо забезпечення миру у світі".

Йдеться про 11 депутатів Держдуми. Це Геннадій Зюганов, Юрій Афонін, Євген Безсонов, Леонід Калашніков, Володимир Кашин, Микола Коломейцев, Олексій Курінний, Іван Мельников, Дмитро Новіков, Микола Осадчий, Казбек Тайсаєв.

Також під японські санкці потрапили родичі підприємця Юрія Ковальчука та власник компанії "Ренова" Віктор Вексельберг.

Нагадаємо, що Євросоюз вводить четвертий пакет санкцій проти Росії і приступає до обговорення наступного.

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