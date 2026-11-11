США хочуть нової угоди з Росією щодо Європи: про що проситимуть Путіна

США та РФ / © ТСН

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США попросили Росію підготувати нову пропозицію щодо безпеки в Європі. У ній Москва має запропонувати конкретні кроки для зменшення напруженості на континенті.

Про це повідомляє Axios із посиланням на два джерела, обізнані з перебігом переговорів.

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Упродовж багатьох років Росія прагнула укласти безпекову угоду, яка б обмежувала розширення НАТО та скорочувала військову присутність Альянсу у Східній Європі.

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Раніше Вашингтон відхиляв такі вимоги, однак зараз американська сторона висловлює готовність розглянути їх у певній формі як частину ширшої домовленості про припинення війни в Україні. Утім, чимало європейських урядів ставляться до такого підходу адміністрації США з великою недовірою.

У четвер посланці президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф зустрінуться в Москві з Володимиром Путіним. Вони також намагатимуться переконати його дозволити європейським представникам долучитися до наступного раунду мирних переговорів між Україною та Росією.

Очікується, що увечері того ж дня з Москви Кушнер і Віткофф вирушать до Дубліна, де запланована їхня зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі — останні новини

Нагадаємо, 10–11 листопада в Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори за участю України, США та РФ щодо безпекових гарантій, припинення вогню і закінчення війни.

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За підсумками переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі сторони досягли домовленості про масштабний обмін військовополоненими. Попри це американські посередники продовжують дипломатичну роботу. Далі вони вирушать до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, а потім — до Дубліна для перемовин із президентом України Володимиром Зеленським.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер назвав ці зустрічі «складними, але продуктивними».

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