США хочуть отримати частину території Росії – гучна пропозиція вже на столі

Російський острів Великий Діомід, або Ратманова, і американський острів Малий Діомід, або Крузенштерна, знаходяться в Берінговій протоці. / © Getty Images

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У Вашингтоні обговорюють ідею, яка може стати геополітичним проривом і викликом для Москви. США можуть запропонувати Росії 15 мільярдів доларів за мирне придбання Командорських островів — стратегічного архіпелагу в північній частині Тихого океану.

Деталі розповідає Breaking Defense.

Ця пропозиція покликана посилити американську присутність в Арктиці, забезпечити безпеку судноплавних маршрутів і зупинити потенційне проникнення китайських підводних човнів у Північний Льодовитий океан.

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Ідея ґрунтується на історичній аналогії з “дурістю Сьюарда” — купівлею Аляски в 1867 році, яку спочатку висміювали, але яка зрештою стала ключовою опорою енергетичної та оборонної стратегії США. Аналогічно, Командорські острови можуть перетворитися на важливу платформу для моніторингу і стримування китайських сил, зокрема підводних ракетоносців, здатних загрожувати східному узбережжю США.

Архіпелаг розташований на західному завершенні Алеутської гряди, між Беринговим морем і північним Тихим океаном. Острови — майже безлюдні, але мають важливе географічне і символічне значення, адже вони розділяють споріднене алеутське населення, що нині проживає як у Росії, так і в США. У разі “возз’єднання” це може мати ще й гуманітарний вимір.

Зростання інтересу Китаю до Арктики лише підсилює актуальність ініціативи. Пекін активно просуває “Полярний шовковий шлях”, будує арктичну інфраструктуру і розширює флот подвійного призначення. Теоретично, китайські підводні човни з баз у Ціндао можуть пройти через Берингову протоку і розміститися під арктичним льодом. Озброєні ракетами JL-3 з дальністю понад 10 тисяч км, вони можуть становити загрозу для американських міст. У разі виходу в Атлантику, час попередження про запуск скоротиться до менш ніж 15 хвилин.

Хоча такий сценарій поки гіпотетичний, експерти попереджають: модернізація китайських ВМС і політика Пекіна щодо Арктики перетворюють цей регіон на потенційний театр майбутньої конфронтації.

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