ХАМАС / © Associated Press

Реклама

Сполучені Штати запропонували бойовикам ХАМАС залишити райони Сектору Гази, щоб зменшити напругу та наблизити припинення вогню.

Про це повідомляє видання Axios з посиланням на джерела у Вашингтоні, інформує Axios.

За даними журналістів, США передали бойовикам ХАМАС пропозицію через посередників — Єгипет і Катар. Ініціатива передбачала безпечний вихід збройних формувань із районів Гази, які зараз контролює ізраїльська армія.

Реклама

Основна мета — стабілізувати режим припинення вогню та очистити майже половину території анклаву від присутності ХАМАС.

Американські офіційні особи вважають, що такий крок сприяв би деескалації конфлікту, відкрив би шлях до відновлення інфраструктури та покращив би доступ гуманітарних організацій до постраждалих районів.

Проте наразі з боку ХАМАС не надходило жодної офіційної відповіді чи ознак готовності прийняти цю пропозицію.

Раніше повідомлялося, що президент США дав ХАМАС 48 годин на повернення тіл заручників і пригрозив діями у разі ігнорування вимоги.

Реклама

Ми раніше інформували, що віцепрезидента США Венса терміново відправили до Ізраїлю на тлі нового загострення між Ізраїлем та ХАМАС.