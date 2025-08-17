Криголам / © Вікіпедія

Перед зустріччю очільників США та Росії у Білому домі розглядали можливість використання російських атомних криголамів для підтримки енергетичних проєктів на Алясці.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела.

За даними видання, у США відбулися внутрішні дискусії щодо залучення російських криголамів для розвитку газових та СПГ-проєктів як однієї з потенційних угод, які могли обговорюватися під час зустрічі президента Дональда Трампа з Путіним.

Один зі співрозмовників зазначив, що така ідея обговорювалася серед чиновників Білого дому як можливий варіант домовленості на саміті в Алясці.

Reuters нагадує, що Росія володіє єдиним у світі флотом атомних криголамів, які забезпечують цілорічне судноплавство Північним морським шляхом. Цей маршрут має стратегічне значення для глобальних енергетичних і торговельних потоків.

Водночас адміністрація Трампа просуває розвиток транспортування газу з півночі Аляски до азійських клієнтів.

Зокрема, джерела розповіли, що Трамп підтримує проєкт Alaska LNG вартістю 44 мільярди доларів. Він передбачає транспортування скрапленого природного газу по 800-мильному трубопроводу до азійських покупців, аби зменшити їхню залежність від російського СПГ.

Ще один американський проєкт — Qilak LNG, який орієнтований на постачання близько 4 млн тонн СПГ на рік.

Засновник компанії Qilak LNG Мід Тредвелл пояснив, що для подібних проєктів не є незвичним покладатися на криголами інших держав, якщо це дозволить уряд США.

«Однак компанія спеціально про це не просила», — уточнив він.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп передав вимоги російського диктатора Путіна, які він озвучив на саміті на Алясці 15 серпня, щодо українських територій.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що готовий надати Україні безпекові гарантії, що є значною зміною в його позиції щодо ролі Америки у війні.