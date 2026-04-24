США критично вичерпали запаси найдорожчих ракет: чи позначиться це на Україні

США витратили запаси ракет на війну в Ірані

За перші сім тижнів бойових дій проти Ірану американські військові використали майже половину своїх запасів найдорожчих ракет-перехоплювачів, зокрема систем Patriot і THAAD. Через такі стрімкі темпи виснаження арсеналу Пентагон зіткнувся з серйозним короткостроковим ризиком нестачі боєприпасів у разі можливого масштабного конфлікту з Китаєм у Тихоокеанському регіоні.

Про критичне скорочення запасів семи основних типів американських боєприпасів та величезні фінансові витрати повідомляє видання Fortune з посиланням на звіт Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Виснаження арсеналу та ризики для безпеки

За даними аналітиків, Сполучені Штати вже відстріляли щонайменше 45% високоточних ударних ракет, половину своїх запасів перехоплювачів THAAD та майже 50% балістичних ракет-перехоплювачів Patriot. Хоча наявних боєприпасів наразі вистачає для продовження операції на Близькому Сході, експерти попереджають про недостатню підготовку Вашингтона до інших глобальних викликів.

Фахівці підрахували, що на відновлення цих семи ключових типів озброєнь до довоєнного рівня американському оборонно-промисловому комплексу знадобиться від одного до чотирьох років.

Такі цифри суперечать попереднім заявам президента Дональда Трампа, який на початку конфлікту запевняв, що запаси боєприпасів є найкращими за весь час, а їхня кількість нібито практично необмежена. Водночас у самому Пентагоні наголошують, що армія досі має все необхідне для виконання наказів головнокомандувача.

Непропорційні витрати та українське питання

Економісти зазначають, що лише на сім основних видів боєприпасів США вже витратили близько 24 мільярдів доларів, водночас загальна вартість іранської кампанії з урахуванням довгострокових наслідків може перевищити трильйон доларів. Окреме занепокоєння викликає фінансова диспропорція на полі бою: виробництво іранського дрона типу Shahed коштує від 20 до 50 тисяч доларів, водночас одна ракета Patriot, яка його збиває, стає американським платникам податків у 4 мільйони доларів.

«Витрати не лише високі, ми маємо дисбаланс, коли наші витрати непропорційно вищі порівняно з вартістю виробництва безпілотників», — наголосила лекторка Гарвардської школи Кеннеді Лінда Білмс.

Така ситуація змушує американське командування виваженіше розподіляти залишки своїх найпотужніших ракет. Аналітики нагадують, що окрім власних потреб, Сполучені Штати мають зобов’язання перед 18 країнами-партнерами, серед яких і Україна. За час повномасштабної війни Київ уже отримав сотні перехоплювачів Patriot від союзників і продовжує просити про додаткові постачання, що створює додатковий тиск на американський військово-промисловий комплекс.

Нагадаємо, Пентагон стурбований рівнем запасів наступального озброєння американської армії на тлі значних витрат під час бойових дій проти Ірану, які наразі не наближаються до завершення. У відомстві тривають внутрішні дискусії щодо шляхів підвищення боєздатності в умовах інтенсивного використання ракет і боєприпасів.