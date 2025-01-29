США купили презервативів для Сектора Гази на 50 млн: бойовики використовують їх незвичним чином (фото)

Презервативи використовувалися палестинськими бойовиками для виготовлення повітряних куль із саморобними вибуховими пристроями, які запускали в бік Ізраїлю.

Адміністрація Джо Байдена витратила 50 мільйонів доларів на купівлю презервативів для жителів Сектора Гази. Такого виду гуманітарна допомога викликала обурення у команди Дональда Трампа, які назвали це марнотратством.

Про це пише Fox News.

"Це безглузде марнування грошей платників податків. Тому ця пауза зосереджена на тому, щоб бути хорошим розпорядником грошей платників податків", – заявила нова речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Своєю чергою неурядова організація (НУО) "Палестинська асоціація планування та захисту сім'ї" запевняє, що витрати на презервативи виправдані і "життєво необхідні для охорони сексуального та репродуктивного здоров’я в цьому регіоні". Організація звинувачує Ізраїль в тому, що "палестинцям систематично відмовляють у сексуальній і репродуктивній охороні здоров'я та правах".

"Наша система охорони здоров’я неодноразово ставала мішенню та виснажена ізраїльською окупацією, і чим більше вона розпадатиметься, тим більше перешкоджатиме повній реалізації цих прав для жінок і дівчат", – йдеться в повідомленні НУО.

Натомість ізраїльські ЗМІ вже давно повідомляли, для чого палестинці так вимагають постачання презервативів.

Ще 2020 року газета Jerusalem Post повідомила, що презервативи використовувалися палестинськими бойовиками для виготовлення повітряних куль із саморобними вибуховими пристроями, які запускали в бік Ізраїлю.

Палестинські бойовики запускають надувні кульки з презервативів, всередині яких - вибуховий пристрій. Фото AFpost

Ці пристрої неодноразово падали у шкільних подвір'яї, на полях та автромагістралях та призводили до пожеж. За даними ізраїльської влади, в результаті подібних атак було знищено тисячі гектарів сільськогосподарських земель та завдали "збитків на мільйони шекелів" (1 ізраїльський шекель становить 11,64 грн).

Фото AFpost

Раніше повідомлялося, що США призупинили майже всі програми міжнародної допомоги, зокрема й Україні.

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