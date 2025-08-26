США мають намір врегулювати війни в Україні та на Близькому Сході: Віткофф назвав новий термін

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф / © Associated Press

Реклама

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив про амбітні плани адміністрації Білого дому щодо врегулювання ключових міжнародних конфліктів.

Про це він сказав у вівторок, 26 серпня, під час засідання американського уряду, на якому був присутній президент США Дональд Трамп.

У зверненні до президента, він зазначив, що вважає за честь працювати в його уряді, і розповів про успіхи адміністрації Трампа у вирішенні міжнародних проблем. На його думку, за останні вісім місяців американський лідер «завершив навіть більше семи конфліктів».

Реклама

Внесок ЦРУ та концепція «мир через силу»

Віткофф високо оцінив роботу адміністрації та її команди, назвавши її «чимось неймовірним». Він також розповів про внесок ЦРУ в успіхи президента, зокрема, у знищенні іранських ядерних об’єктів.

«Бездоганні військові операції залежать від бездоганної розвідки. І, як ви знаєте, пане президенте, ЦРУ було основою з погляду своїх розвідувальних операцій у забезпеченні цього бездоганного виконання, яке дозволило вам і вашій команді знищити іранські ядерні об’єкти та відкинути ядерну програму на роки», — заявив він.

За словами Віткоффа, концепція «мир через силу» дійсно працює. Він навів як приклад успішні дії у запобіганні конфліктам між Індією та Пакистаном, Вірменією та Азербайджаном, а також Руандою та Демократичною Республікою Конго. В усіх цих випадках розвідувальна діяльність ЦРУ підтримувала президента та його команду, що і зробило ці успіхи можливими.

Плани на майбутнє

Спецпредставник згадав, що йому пощастило бути в Секторі Газа, куди США доставляли їжу та гуманітарну допомогу в рамках нової ініціативи з надання допомоги, «просунутої великим держсекретарем Марко Рубіо».

Реклама

«Люди аплодували вам. Були плакати. Я маю на увазі, що ці люди, я просто не думаю, що ви отримуєте належне визнання за все це», — додав Віткофф.

За його словами, успіхи адміністрації Трампа також включають «Авраамські угоди» — серію мирних договорів між Ізраїлем і кількома арабськими країнами (ОАЕ, Бахрейн, Судан і Марокко), укладених у 2020 році за посередництва США. Наразі тривають переговори щодо приєднання до них нових країн.

«Росія, Україна, Іран, Ізраїль, ХАМАС. Цього тижня у нас проводяться зустрічі по всіх трьох цих конфліктах, і ми сподіваємося врегулювати їх до кінця цього року», — наголосив Віткофф.

Він також висловив сподівання, що Нобелівський комітет «нарешті візьметься за справу» і присудить наступну премію миру саме Дональду Трампу, оскільки його успіхи «змінюють гру» у світі.

Реклама

Нагадаємо, на засіданні уряду США Трамп назвав американську зброю найкращою у світі і розповів, що виробники вже виконують замовлення НАТО для України.