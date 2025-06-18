США мають найпотужнішу бомбу в світі: що відомо про "руйнівник бункерів"

Найпотужнішою в світі бомбою володіють США / © Gizmag.com

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Серед арсеналу зброї, здатної вразити підземні ядерні об’єкти Ірану, виділяється GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) — найбільша у світі неядерна «бомба-руйнівник бункерів». Ця зброя перебуває виключно у власності Сполучених Штатів і досі її жодного разу не застосовували в бою. MOP потенційно може знищити добре захищений іранський комплекс зі збагачення палива у Фордо, розташований глибоко в горі.

Про це пише BBC.

Технологічні можливості та цілі

MOP — це високоточний боєприпас вагою 13 600 кг, спроможний проникати на глибину до 61 метра під землю перед вибухом. Виробництва Boeing, бомба значно потужніша за відому «Матір усіх бомб» (MOAB), яку використовували в Афганістані у 2017 році. Доставити MOP може лише американський стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit, що має величезну дальність польоту. За оцінками професора Пола Роджерса, США мають обмежений запас таких бомб — ймовірно, не більше 10-20 одиниць.

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Головною мішенню для MOP розглядається ядерний об’єкт Фордо, що прихований приблизно на 80 метрів під шаром гірської породи та посилений іранськими й російськими системами ППО. У березні 2023 року МАГАТЕ виявило там уран, збагачений до рівня, близького до збройового (83,7%).

Дипломатичні виклики та можливості застосування

Ізраїль, який розглядає іранську ядерну програму як «екзистенційну загрозу», неодноразово заявляв про необхідність ліквідації Фордо. Проте, як зазначає професор Роджерс, Ізраїль не має власної аналогічної зброї, а США навряд чи дозволять застосувати MOP без своєї безпосередньої участі.

Питання про те, чи застосують Сполучені Штати цю бомбу, значною мірою залежить від їхньої готовності до ескалації конфлікту. Позиція президента США Дональда Трампа щодо військового втручання залишається невизначеною. Раніше на запитання про умови військового втручання США Трамп відповів: «Я не хочу про це говорити». Це підкреслює складність прийняття рішення щодо використання такої руйнівної зброї на Близькому Сході.

Нагадаємо, в Україні створили потужну зброю, здатну «глушити» ворожі дрони. Новітній комплекс РЕБ Algiz AM ефективний проти дронів типу Mavic. Пристрій уже використовують на фронті — він мобільний, керується дистанційно та має кругове випромінювання.

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