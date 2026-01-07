США підготували для Венесуели триетапний план: що він передбачає

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Адміністрація США перейшла від слів до діла, встановивши жорсткий контроль над енергетичними ресурсами Венесуели. Держсекретар Марко Рубіо після закритого брифінгу в Сенаті розкрив деталі стратегії Вашингтона, яка базується на повній економічній блокаді та перехопленні фінансових потоків.

Про це повідомляє CBS News.

Нафта в обмін на стабільність

Спілкуючись із журналістами в Капітолії, Рубіо наголосив, що блокада венесуельської нафти дала США «максимально можливий важель впливу» на ситуацію.

«Вони зараз не отримують жодного прибутку від своєї нафти. Вони не можуть її перемістити, якщо ми не дозволимо це зробити. Це величезний важіль впливу», — заявив посадовець.

Ключовим елементом плану є не просто блокування, а використання ресурсів країни.

«Ми збираємося взяти від 30 до 50 мільйонів барелів нафти. Ми будемо продавати її на ринку за ринковими цінами, а не зі знижками, які давала Венесуела», — пояснив держсекретар.

За його словами, виручені кошти будуть розподілятися під суворим наглядом США.

«Ми контролюватимемо, як ці гроші розподіляються», — наголосив Рубіо.

Він додав, що це робиться для того, щоб фінанси йшли на благо венесуельського народу, а не осідали в кишенях корупціонерів чи представників режиму.

Співпраця неминуча

Рубіо також підтвердив, що керівництво Венесуели вже почало співпрацювати зі Сполученими Штатами щодо ситуації з захопленим у Карибському морі танкером Sophia.

«Вони розуміють, що єдиний спосіб транспортувати нафту, отримувати дохід та уникнути економічного колапсу — це співпрацювати зі Сполученими Штатами», — заявив він.

Три етапи стратегії

Щоб подолати наслідки кризи, адміністрація США застосовує те, що Рубіо назвав «триетапним процесом»:

Стабілізація. Головна мета зараз — уникнути хаосу. Відновлення. Забезпечення доступу західних країн і компаній до венесуельських ринків. Примирення. Політичний процес, спрямований на об’єднання суспільства.

Нагадаємо, США захопили два танкери з венесуельською нафтою, посиливши тиск на Каракас. Піт Гегсет виступив із жорстким попередженням щодо торгівлі енергоносіями.