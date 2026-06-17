Американські війська / © Associated Press

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США виводять своє озброєння та війська з Європи та просять союзників по НАТО заповнити військові прогалини.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на адміністрацію Білого дому.

Головнокомандувач Збройних сил Великої Британії парламентському комітету у вівторок, 16 червня, розповів, що президент США Дональд Трамп звернувся до Британії та інших членів НАТО з проханням визначити, які військові активи вони наразі не декларують альянсу. США хочуть, щоб ці незадекларовані активи були перерозподілені для зміцнення континенту.

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Він додав, що це прохання обговорюватиметься на зустрічі міністрів оборони НАТО в четвер у Брюсселі та на щорічному саміті лідерів НАТО в липні.

Яке озброєння США виведе із Європи

За даними видання, скорочення військового озброєння можуть включати:

30% наявних стратегічних бомбардувальників

розвідувальні та ударні безпілотники,

50% скорочення військово-морських суден

33% скорочення винищувачів.

Масове скорочення військових ресурсів США «викликає питання про те, як НАТО може замінити ці можливості». Тим часом у НАТО впевнені, що Європа може компенсувати втрату американських винищувачів та безпілотників.

США виводять війська із Європи — що відомо

У травні цього року президент США Дональд Трамп наказав вивести близько 5 тисяч американських військових із Німеччини. Причина — напруження із союзниками по НАТО. У Пентагоні розповіли, що виведення військ триватиме від шести до дванадцяти місяців.

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Пізніше стало відомо, що серед військових, які повертаються додому, — це військовослужбовці бойової групи бронетанкової бригади (Armored Brigade combat team). Також США згортають батальйон далекобійної артилерії.

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