США мають дефіцит ракет-перехоплювачів після 12-денної війни Ізраїлю з Іраном: які постають ризики

Нетаньяху й Трамп

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США витратили близько чверті своїх запасів високопродуктивних ракет-перехоплювачів THAAD під час 12-денної війни Ізраїлю з Іраном у червні. Так, запобігання атакам було зі швидкістю, яка значно перевищує виробництво.

Про це пише CNN із посиланням на джерела.

Дефіцит перехоплювачів є вкрай серйозним

Американські війська протистояли шквалу балістичних ракет Тегерана, випустивши понад 100 THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — а можливо, й 150 — що становить значну частину американських арсеналів передової системи протиповітряної оборони. США мають 7 систем THAAD, і дві з них використовували в Ізраїлі під час конфлікту.

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«Використання такої кількості ракет-перехоплювачів THAAD за такий короткий період виявило прогалину в мережі протиракетної оборони США та виснажило дорогий актив у той момент, коли підтримка ізраїльської оборони з боку американської громадськості досягла історичного мінімуму», — йдеться у матеріалі.

Колишні посадовці оборони США та експерти з ракетної галузі розповіли CNN, що швидке скорочення також викликало занепокоєння щодо глобальної безпеки Америки та її здатності швидко відновлювати запаси.

Минулого року США виробили лише 11 нових ракет-перехоплювачів THAAD і, очікується, що цього фінансового року отримають ще лише 12. Попередньо, США планують придбати 37 ракет-перехоплювачів THAAD наступного року. Посадовець Міністерства оборони заявив, що бюджет на 2026 рік «надає пріоритет фінансуванню оборонно-промислової бази, основного стратегічного активу, який забезпечує та підтримує технології, обладнання та постачання наших військових».

Але експерти та колишні посадовці Міністерства оборони попереджають, що поставки необхідно значно збільшити, щоб впоратися з дефіцитом.

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«Звіти про витрати на THAAD викликають занепокоєння. Це не те, що США можуть дозволити собі продовжувати робити безкінечно. Це було важливе зобов’язання перед нашим ізраїльським союзником, але потужність протиракетної оборони, безумовно, викликає занепокоєння, а THAAD — це дуже дефіцитний ресурс», — сказав чиновник.

Як зауважила Мара Карлін, колишня помічниця міністра оборони США зі стратегії, планів та можливостей за часів Байдена, протиповітряна оборона зараз актуальна на всіх основних театрах військових дій.

«І немає достатньо систем. Немає достатньо ракет-перехоплювачів. Немає достатньо виробництва і немає достатньо людей, які працюють над цим», — констатувала вона.

Хоча більшість іранських ракет були збиті ізраїльськими та американськими системами протиповітряної оборони, дані з відкритих джерел та відео з місця подій, переглянуті CNN, показали, що десяткам вдалося пробитися. Рівень успішності Тегерана зростав у міру того, як війна вирувала, а руйнування стали одними з найбільших для Ізраїлю за десятиліття.

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що Іран випустив понад 500 балістичних ракет далекого радіусу дії, і йому вдалося перехопити близько 86% з них. Але 36 іранських ракет вразили забудовані райони.

Великі міста, такі як Тель-Авів, зазнали значних пошкоджень, цілі житлові будинки були зруйновані, чутливі військові об’єкти були атаковані, частини електромережі були виведені з ладу, а 29 людей загинули. Податкове управління Ізраїлю наприкінці червня підрахувало, що війна коштуватиме країні щонайменше 1,8 мільярда доларів збитків, але цифра, найімовірніше, зросте.

«Після використання значної частини своїх наявних перехоплювачів, Сполучені Штати та Ізраїль стикаються з нагальною потребою поповнити запаси та різко збільшити темпи виробництва», — написав автор звіту Арі Сікурел.

Він додав: для поповнення запасів за поточних темпів виробництва знадобиться від 3 до 8 років.

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Згідно з даними, зібраними JINSA, темпи перехоплення відставали в міру того, як війна продовжувалася. Лише 8% іранських ракет пробили оборону протягом першого тижня війни. Цей показник подвоївся до 16% у другій половині конфлікту та зрештою досяг 25% в останній день війни перед припиненням вогню.

Аналітики кажуть, що існує кілька можливих причин цієї тенденції, включаючи зміщення акценту Ірану з військових цілей на населені міські райони, де перехоплення менш надійне. Іран також запускав більш досконалі ракети в міру розвитку війни.

CNN вдалося перевірити кількість на основі відео. Спираючись на розрахунки загальнодоступних даних про батареї, перезарядження перехоплювачів та кількість випущених іранськими балістичними ракетами, експерти вважають, що американські військові випустили щонайменше 80 перехоплювачів THAAD.

«12-денна війна в червні цього року фактично стала першим значним витрачанням перехоплювачів THAAD. Ізраїль був відносно успішним у захисті (за допомогою США) від простих іранських ракет — ціною виснаження наявних арсеналів перехоплювачів», — зазначив Тимур Кадишев, старший науковий співробітник Інституту досліджень миру та політики безпеки Гамбурзького університету.

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Проблема для США особливо гостра на Індо-Тихоокеанській ділянці, адже там Китай намагався тримати ВМС США на відстані витягнутої руки. Колишні посадовці оборони заявили, що скорочення оборонних можливостей в регіоні викликало серйозне занепокоєння у колишньої адміністрації президента Джо Байдена, оскільки вони використовували американські арсенали для боротьби з єменськими повстанцями-хуситами.

«Треба зробити вибір. Адміністрація Байдена також мала б подумати про ці компроміси, але вони змогли відмахнутися від них, тому що це було на початку цих війн… Запаси були ще достатньо великими, щоб вони могли закрити на це очі. Але адміністрація Трампа зараз доходить до точки, коли вона не зможе ігнорувати ці компроміси», — сказала Дженніфер Кавана, старший науковий співробітник і директор військового аналізу в Defense Priorities.

Нагадаємо, один з чиновників НАТО назвав цілком реалістичним сценарієм ймовірне скорочення військ США у Європі до 30%. Німеччина знає, що американці не залишаться назавжди і намагається зробити все, аби вони не пішли надто рано.

Як відомо, військова присутність США в Німеччині протягом десятиліть була основою для глобальних операцій Америки та важливою частиною оборони Європи.

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У лютому Гегсет, виступаючи поряд з польським міністром оборони, чітко заявив: «Зараз час інвестувати у ваші армії, бо не можна припускати, що присутність Америки триватиме вічно».