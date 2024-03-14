США мають стримувати дві держави з ядерним потенціалом: американський урядовець розкрив деталі

Кожна з цих держав має ядерний потенціал майже на одному рівні зі США.

Росія ще до свого вторгнення в Україну працювала над розширенням і модернізацією своїх ядерних можливостей, але США мають чим відповісти на загрози, що зростають.

Про це заявив високопоставлений американський чиновник, відповідальний за ядерну безпеку США, передає "Голос Америки".

"Ядерне стримування США має вирішальне значення для стримування та, якщо необхідно, реагування на загрози, що зростають", ­– сказав Френк Роуз, заступник адміністратора Національного управління ядерної безпеки, у виступі на події у Вашингтоні.

США працюють над тим, щоб мати здатність стримувати одночасно дві ядерні держави

За словами Роуза, США зараз працюють над тим, щоб мати здатність стримувати одночасно дві ядерні держави, кожна з яких має ядерний потенціал майже на одному рівні зі США.

"Стратегічне командування США та Комісія зі стратегічної позиції США погоджуються, що ми повинні бути готові до стримування двох майже рівних ядерних держав протягом десятиліття", – сказав він.

Виступ Роуза відбувся після того, як речниця Ради національної безпеки Білого дому Адрієнн Вотсон назвала ядерну риторику президента Росії Володимира Путіна у контексті його широкомасштабної війни проти України "безрозсудною та безвідповідальною".

Вотсон заявила, що "ядерна риторика Росії була безрозсудною та безвідповідальною протягом цього конфлікту". Водночас вона додала, що Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Москва готова натиснути кнопку для використання ядерної зброї і Америка не змінила своєї ядерної позиції в результаті його зауважень.

Путін заявив, що Росія готова до ядерної конфронтації

Раніше у телевізійному інтерв’ю Путін заявив, що Росія готова до ядерної конфронтації, якщо буде загроза її суверенітету чи безпеці. За підрахунками Reuters, за понад два роки з часу відкритого вторгнення в Україну Путін принаймні десять разів виголошував погрози застосування ядерної зброї.

У понеділок цього тижня очільники розвідувальних відомств США заявили, що бачать ознаки того, що Путін продовжує реалізовувати плани модернізації та зміцнення російського арсеналу ядерної зброї, який і без того вважається найбільшим і найрізноманітнішим у світі. За їхніми словами, помітні ознаки того, що Росія готова ризикнути, щоб отримати перевагу, повідомляв "Голос Америки".

"Мене непокоїть поведінка Москви..."

Френк Роуз сказав, що його непокоїть поведінка Москви.

"Я не знаю, що там у голові Путіна, але якщо ви подивитеся на те, що він сказав і зробив протягом останнього року-півтора щодо ядерної зброї, це не дуже багатообіцяюча картина", – сказав Роуз.

За цей час росіяни призупинили виконання Нового договору СНО, хоча погодилися зберегти основні обмеження, зауважив він. У Москві також дератифікували Договір про всеосяжну заборону випробувань, а головне – продовжують погрожувати застосувати ядерну зброю.

"З огляду на ці погрози і дії, підтримка безпечного, захищеного, ефективного та надійного ядерного стримування має вирішальне значення для безпеки Сполучених Штатів і наших союзників і партнерів", – сказав Роуз.

Заступник адміністратора Національного управління ядерної безпеки також наголосив, що США, попри напружені стосунки з Росією, потрібно тримати відкритими канали зв’язку щодо контролю над озброєннями, зменшення ризиків, але, попри американські зусилля, це не дуже вдається через російську війну в Україні.

"Щоразу, коли ми намагаємося залучити їх щодо цих питань, ми отримуємо відсіч, і головне повідомлення, яке ми чуємо від росіян, таке: "Враховуючи ситуацію в Україні, все інше крутиться навколо цього". І це дуже тривожно", – пояснив Роуз.

Він каже, що такого не було навіть за часів протистояння з СРСР.

"Під час холодної війни було багато війн, але ми продовжували брати участь у дискусіях щодо контролю над озброєннями та зменшення ризику з Радянським Союзом, на жаль, цього, здається, не відбувається сьогодні, і це мене дуже хвилює", – пояснив урядовець.

Найбільші виклики з часу "Проєкту Мангеттен"

За словами Роуза, Сполучені Штати стикаються зі все більш крихким глобальним порядком, напруженим через прискорення стратегічної конкуренції між великими державами, більш інтенсивні та непередбачувані та транснаціональні виклики.

"Росія є найбільшим з конкурентів і має найпотужніший арсенал ядерної зброї. Навіть до свого вторгнення в Україну вона працювала над розширенням і модернізацією ядерної зброї. Москва продовжує розробляти ядерні ракети великої дальності та підводні системи доставки, призначені для проникнення або обходу протиракетної оборони", – сказав Роуз.

За його словами, Росія також розширює свій "великий, різноманітний і сучасний набір нестратегічних систем, здатний доставляти ядерні боєголовки".

Заступник адміністратора Національного управління ядерної безпеки назвав ці можливості "особливо зловісними, враховуючи небезпечні та безвідповідальні заяви президента Путіна та інших російських офіційних осіб, які натякають на потенційне використання ядерної зброї в Україні".

Окремою загрозою, пов’язаною з неспровокованим російським вторгненням в Україну він назвав бойові дії, збройне захоплення та експлуатацію Запорізької атомної електростанції, найбільшого цивільного ядерного об'єкта в Європі.

Військові напади Росії на ядерні об’єкти в Україні, за словами Роуза, серйозно підірвали довіру до Москви як відповідальної ядерної держави, і були рішуче засуджені міжнародним співтовариством.



"Неможливо переоцінити ризик, пов’язаний з військовою діяльністю навколо та проти ядерних об’єктів України. Ці дії підривають ядерну безпеку, перешкоджають міжнародній атомній енергетиці виконувати свій мандат щодо гарантій і безпеки та збільшують ризик ядерної надзвичайної ситуації, яка може вплинути на велику кількість людей в Україні та сусідніх державах, та мати відчутний вплив у всьому світі", – сказав він.

Китай активно розбудовує ядерні сили, диверсифікує арсенал

Роуз також зауважив, що Китай займається найбільшим за всю історію розширенням ядерних сил і диверсифікацією свого арсеналу, тобто відмовляється від своєї «історичної мінімальної позиції стримування».

Зокрема, КНР інвестує у розробку та будівництво швидких реакторів-розмножувачів і заводів з переробки, які дозволять швидко розширити можливості виробництва бойових боєголовок.



"Якщо до 2035 року Китай продовжить поточні темпи ядерної експансії, він, ймовірно, створить арсенал приблизно з 1500 боєголовок разом із сотнями нових шахтних установок міжконтинентальних балістичних ракет, побудованих за останні три роки", – наголосив Роуз.

Також Китай відмовляється брати участь у дискусіях щодо стратегічної стабільності чи контролю над озброєннями, "які очікуються від відповідальної ядерної держави", зауважив Роуз.

Окремо він зауважив, що Північна Корея продовжує посилювати свою здатність загрожувати союзникам США в Азії та самій Америці, розширюючи запаси ядерної зброї та можливостей доставки. Пхеньян проводить ракетні випробування, а минулого року Кім Чен Ин оголосив про новий закон щодо ядерних сил, який дозволить Північній Кореї використовувати ядерну зброю першою проти неядерних держав.



Також Роуз нагадав, що за останні п'ять років Іран розширив свою ядерну програму, а у грудні МАГАТЕ попередило, що Іран має достатньо матеріалу для виготовлення трьох ядерних бомб, якщо він вирішить перетнути поріг збагачення в 60%. І це створює загрозу національній безпеці США та міжнародній стабільності.

На загал, ці події "створюють дуже складне середовище міжнародної безпеки, яке різко відрізняється від того, з яким ми стикалися 25 років тому", сказав Роуз.

Тому, за його словами, ядерне стримування США має вирішальне значення для стримування і, якщо потрібно, відповідати на ці загрози, які за словами керівниці Національного управління ядерної безпеки США Джил Груби, є найбільшими з часу "Проєкту Мангеттен", тобто часу створення американської атомної бомби.

Говорячи про можливості ядерного стримування, Роуз сказав, що існує декілька різних програм, і одна з них, "синхронізована" з Великою Британією, займається розробкою нової боєголовки впродовж останніх майже 30 років. Їхнє виробництво планується розпочати у середині 2030-х років.

Нагадаємо, у ГУР заявили, що гіпотетична можливість застосування Росією у війні проти України ядерної зброї існує, але такий сценарій “лежить у найдальшому ящику”. І додали, що ядерна зброя насамперед є “зброєю стримування”, таким собі “останнім козирем” у війні.

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