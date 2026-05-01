США могли за загадкових обставин втратити вже два стратегічні розвідники у Перській затоці

Дрон-розвідник MQ-4C Triton / © airforce.gov.au

Військово-морські сили США зіткнулися з низкою катастроф у Перській затоці, де за короткий термін могли втратити два стратегічні дрони-розвідники MQ-4C Triton. Командування зберігає таємницю, поки експерти обговорюють версії від технічних збоїв до іранських ракет.

Пошкодження MQ-4C Triton у Перській затоці

У звіті командування безпеки ВМС США повідомили, що 27 квітня безпілотник MQ-4C Triton зазнав пошкоджень під час польоту, однак зумів безпечно приземлитися. Ймовірно, йдеться про апарат із бортовим номером 169661, який того дня виконував місію над Перською затокою.

Офіційно не уточнюється, що саме спричинило інцидент і наскільки серйозними є пошкодження. Водночас у Мережі з’явилося кілька версій події. Зокрема, припускають, що безпілотник міг бути уражений зенітною ракетою іранського комплексу Raad.

Однак така версія видається малоймовірною, зважаючи на чинне перемир’я між США та Іраном. Натомість правдоподібнішим вважається технічний збій — наприклад, проблема з двигуном, через яку апарат був змушений здійснити аварійну посадку на найближчій базі.

Якщо пошкодження виявляться значними, не виключено, що дрон можуть списати навіть попри успішну посадку. У разі ж менш серйозних несправностей його, ймовірно, відремонтують і повернуть до служби. Втім, наразі достеменно невідомо, що саме сталося і який стан апарата.

Раніше інший MQ-4C Triton розбився біля берегів Ірану

Це вже другий подібний інцидент із MQ-4C Triton у квітні. Раніше, 9 квітня, один із таких безпілотників розбився в Перській затоці поблизу узбережжя Ірану, що згодом підтвердили офіційно. Причини тієї аварії також залишаються невстановленими.

Через це Перська затока починає мати вигляд своєрідної «аномальної зони», де американські MQ-4C Triton зазнають інцидентів або виходять з ладу за незрозумілих обставин.

Раніше ці розвідувальні безпілотники мали практично бездоганну репутацію: від моменту першого польоту 2013 року не було зафіксовано жодної втрати чи серйозної аварії. Винятком є лише випадок 2019 року, коли Іран збив прототип RQ-4A Global Hawk BAMS-D.

MQ-4C Triton — характиристики

MQ-4C Triton — це американський стратегічний безпілотник морської розвідки великої дальності, розроблений компанією Northrop Grumman на основі RQ-4 Global Hawk для ВМС США. Він призначений для тривалого патрулювання (до 30 годин) на висотах 16-18 км, забезпечуючи реальну розвідку над великими морськими просторами та доповнюючи протичовнові літаки P-8 Poseidon.

Основні характеристики та можливості:

призначення: ведення видової, радіо- та радіотехнічної розвідки в прибережній та морській зонах;

конструкція: підсилений планер, системи захисту від обледеніння та блискавок (для зниження висоти польоту), розмах крил — 39,9 м;

обладнання: РЛС кругового огляду AN/ZPY-3 та оптоелектронна станція MTS-B;

льотні дані: крейсерська швидкість ~500 км/год, дальність — 15 тис. км, вантажопідйомність — понад 1 т (на зовнішній та внутрішній підвісці);

вартість: орієнтовно 133,6 млн дол. за одиницю.

До слова, станом н початок квітня було відомо, що з початком операції проти Ірану США втратили щонайменше сім літаків. Найбільших втрат авіація зазнала 2 березня, коли через «дружній вогонь» ППО Кувейту було збито три винищувачі F-15. 12 березня в Іраку внаслідок інциденту під час операції «Епічна лють» розбився заправник KC-135, що призвело до загибелі шести осіб. Також іранська атака на авіабазу в Саудівській Аравії 27 березня знищила літак радіолокаційного виявлення E-3 Sentry та пошкодила ще один заправник. Крім того, винищувач F-35 здійснив аварійну посадку на Близькому Сході після ймовірного ураження іранським вогнем.

