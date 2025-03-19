США можуть послабити тиск на Росію: що сказав спецпредставник Трампа

Такі заяви викликали неоднозначну реакцію, адже Кремль продовжує агресію проти України, а військові дії не припиняються.

Сполучені Штати Америки розглядають можливість послаблення антиросійських санкцій, якщо буде досягнуто домовленості про припинення вогню в Україні.

Про це заявив спецпредставник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стівен Віткофф, передають ЗМІ.

Він зазначив, що Росія нібито є “критично важливим партнером” для США.

Віткофф також висловив переконання, що до повного припинення вогню в Україні можна дійти протягом кількох тижнів. Водночас він наголосив, що вірить у “добросовісність” Володимира Путіна.

Нагадаємо, США дали зрозуміти європейським союзникам, що їхнім пріоритетом є припинення бойових дій і подальше обговорення питань безпеки України.

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