США можуть прискорити надання літаків та ракет далекої дальності: експерт назвав неприємну умову

Головним результатом зустріч Зеленського та Байдена були заяви про спільне виробництво зброї.

Більш потужне озброєння від США Сили оборони України можуть отримати тоді, коли виникне реальна загроза поразки у протистоянні російській агресії.

Таку думку висловив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами,за такої неприємної для України умови американці прискорять надання F16, ракет ATACMS та, можливо, іншого озброєння - вертольотів вогневої підтримки або дронів оперативно-стратегічного та тактичного рівня.

"Американська влада зараз коливається і не може прийняти рішення щодо стратегічної підтримки України, бо немає геополітичного рішення щодо Росії і знищення її режиму. Україні потрібно ще більше зараз зосередитись на власних ракетах і дронах, безпілотних систем повітряного, морського та наземного базування. Це дуже потужний елемент асиметричної зброї спільно з традиціями українських спецпризначенців", - зауважив Валентин Бадрак.

Оскільки головний тягар війни покладений на Сили оборони України, головним результатом зустрічі президента Зеленського із Байденом в Білому домі, на думку експерта, стали заяви про спільне виробництво зброї.

"Україні потрібно створити ситуацію, коли ми будемо мати 1000 ракет таких як "Нептун" з дальністю 1,500 км. Фахівці, які створюють ракети, кажуть, що це можливо", - наголосив він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вирішив, що поки не надаватиме ATACMS Україні, але він не виключає цього в майбутньому.

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