США можуть відмовитись від конфіскації російських активів: названо причину

Вашингтон консультується щодо цього питання з країнами G7 та Євросоюзом.

Сполучені Штати можуть відмовитись від конфіскації заморожених російських активів на користь України, якщо цю пропозицію не підтримають країни Великої сімки та Євросоюзу.

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Про це пише AP.

У Сполучених Штатах заморожено приблизно 5 мільярдів доларів російського центрального банку, які можна конфіскувати згідно з законом про великий пакет допомоги США Україні та іншим союзникам, який президент Джо Байден підписав у середу.

Закон про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців вимагає від президента США та Міністерства фінансів розпочати пошук російських активів у США протягом наступних 90 днів та відзвітувати перед Конгресом протягом 180 днів про результати пошуку.

Через місяць після цих процедур президент Джо Байден матиме право арештовувати, конфіскувати або передавати права на будь-які російські державні активи, які перебувають в межах юрисдикції Вашингтону.

Однак у Білому домі хочуть продовжити консультації з союзниками, щоб діяти разом, що може сповільнити даний процес. Радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що США ведуть консультації з партнерами, щоб "діяти разом".

В свою чергу міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що США навряд чи діятимуть без підтримки союзників з G7.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Боррель розповів про план ЄС, як використати заморожені активи РФ на потреби України.

Крім того, ми раніше інформували, що у Росії пригрозили ЄС "жорсткою відповіддю" на вилучення заморожених активів.

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