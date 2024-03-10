США можуть ввести санкції проти австрійського Raiffeisen Bank International - ЗМІ

Сполучені Штати можуть ввести санкції проти австрійського банка Raiffeisen Bank International, через продовження роботи у Росії.

Про це пише видання EUobserver.

У повідомленні вказується, що Сполучені Штати пригрозили відрізати банк від фінансової системи світу у тому випадку, якщо Raiffeisen Bank продовжить бізнес у РФ та фінансувати агресію проти України.

Австрійська фінансова структура має на території Росії 490 філій, де працює близько 10 тисяч осіб. У 2023 році банк зароби в у Росії 1,3 млрд євро. Банк сплачує податки у російський бюджет та надає пільгові кредити російським військовим, які воюють проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США запровадили санкції проти російської танкерної групи "Совкомфлот".

Крім того, ми раніше інформували, що Британські компанії експортували для російського ВПК товарів на сотні мільйонів фунтів.

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