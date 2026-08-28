США можуть отримати контроль над частиною родовищ Венесуели: готується відповідна угода

США можуть отримати контроль над нафтою Венесуели / © Associated Press

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Адміністрація Дональда Трампа готує угоду про довгостроковий доступ до частини нафтових запасів Венесуели. Документ можуть підписати найближчим часом.

Про це повідомляє Reuters.

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За словами джерел, угоду обговорюють на найвищому рівні урядів США та Венесуели. Як юридичний механізм розглядають оренду родовищ із подальшим аукціоном або тендером для розподілу кожного з них між американськими виробниками.

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У списку із 17 родовищ, який бачило Reuters, є як нові ділянки у величезному поясі Оріноко, так і вже розроблювані території озера Маракайбо. Частину з них нині контролює невелика китайська компанія, яка отримала контракт ще за часів правління Мадуро.

Водночас Венесуела розглядає можливість виходу з ОПЕК, зміцнюючи відносини зі США, повідомило Bloomberg. Країна є засновницею картелю від 1960 року, однак протягом багатьох років не дотримується квот через занепад і корупцію в державній нафтовій галузі.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп заявив, що може балотуватися у президенти Венесуели, адже нібито має там високі рейтинги.

Ми раніше інформували, що США розглядають можливість послаблення санкцій проти нафтового сектору Венесуели на тлі зростання цін через війну з Іраном.

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