США можуть отримати першого темношкірого спікера Палати представників

Гакім Джеффріс / © Associated Press

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Лідер демократів у Палаті представників США Гакім Джеффріс попросив однопартійців підтримати його кандидатуру на посаду спікера. Демократи здобули контроль над Конгресом на проміжних виборах.

Зазначається, що Джеффріс повідомив про свої наміри у листі однопартійцям.

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«Я смиренно звертаюся до вас із проханням підтримати мою кандидатуру на посаду наступного спікера Палати представників. Тепер ми маємо здійснити кардинальні зміни, яких потребує більшість американського народу», — написав Джеффріс.

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З його слів, «кожен член нашої більшості відіграє значну роль», і що його мета полягає в тому, щоб дати демократам у Палаті представників можливість «діяти рішуче у трьох ключових сферах» — доступність, підзвітність та американські цінності.

«Сьогодні починається велике відродження Америки… Ми наполегливо працюватимемо, щоб здійснити ті кардинальні зміни, на які ви заслуговуєте», — сказав він на зборах, присвячених підрахунку голосів, пише AP.

Видання зазначає, що Джеффріс має всі шанси увійти в історію як перший темношкірий спікер Палати представників, якщо демократи здобудуть контроль над Палатою, а його колеги оберуть його на цю посаду.

Від жовтня 2023 року спікером Палати представників є республіканець Майк Джонсон.

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Проміжні вибори у США 2026 року — що відомо

3 листопада 2026 року в США відбулися проміжні вибори до Конгресу — midterm elections. Громадяни США переобрали усіх 435-х депутатів Палати представників, 35 сенаторів у 100-місному Сенаті, губернаторів 36 штатів, а також представників у різні федеральні, регіональні та місцеві органи влади.

Більшість у Сенаті США внаслідок проміжних виборів здобула Демократична партія, яка забезпечила собі щонайменше 54 мандати у 100-місному Сенаті. Демократи, за попередніми підсумками виборів, також здобули 28 губернаторських постів проти 20, які отримали республіканці.

Після переходу контролю над обома палатами Конгресу США до Демократичної партії Україна може отримати нові можливості для відновлення американської фінансової та військової підтримки, пише АР. Починаючи від січня, демократи зможуть самостійно визначати порядок денний парламенту та вирішувати, які законодавчі ініціативи виносити на голосування.

Тим часом в оточенні президента США Дональда Трампа обговорювали можливість заміни державного секретаря Марко Рубіо після проміжних виборів до Конгресу.

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