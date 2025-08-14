США можуть програти велику війну проти РФ і Китаю за кілька тижнів: тривожний прогноз Пентагону

Військовий парад в США / © Associated Press

У доповіді Комісії з національної оборонної стратегії за 2024 рік йдеться, що у разі конфлікту з Китаєм запаси боєприпасів можуть бути вичерпані за 3–4 тижні, а окремих видів озброєння вистачить лише на кілька днів. Крім того, армія США не готова одночасно діяти в Індо-Тихоокеанському регіоні, Європі та на Близькому Сході, а оборонна промисловість не здатна швидко забезпечити необхідні обсяги озброєння навіть для нинішніх потреб.

На противагу цьому, Росія, яка почала воєнну підготовку за сім років до вторгнення в Україну, нині виробляє більше боєприпасів за три місяці, ніж Європа за рік, та збільшила чисельність армії. Аналітики вважають, що Кремль розраховує на виснаження України та Заходу, які наближаються до межі “неприйнятної шкоди”.

Опитування Gallup свідчить: 69% українців уже підтримують ідею переговорів із Росією для припинення війни. Хоча обидві країни зазнали величезних втрат, Росія, маючи втричі більше населення, перебуває у кращому становищі для багаторічної війни на виснаження. Кремль розраховує, що США та Європа не будуть готові до значних людських втрат, необхідних для масштабного сухопутного конфлікту.

Військові моделювання показують, що у війні з рівним супротивником США та союзники можуть втратити тисячі бійців за перші тижні. При темпах у 24 тис. втрат щомісяця доведеться відновити військовий призов, що вважається політично небезпечним у США та Європі.

Тим часом Путін продовжує мобілізацію та, ймовірно, схвалить законопроєкт про річний призов. Аналітики припускають, що на зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці російський лідер не піде на поступки, а прагнутиме продемонструвати, що Росія не ізольована та дорівнює США. Експерти попереджають: без розуміння тактики Кремля навіть переговорні навички Трампа не зможуть забезпечити результат.