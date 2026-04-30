США можуть скоротити військову присутність у Німеччині: що відомо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість скорочення американського військового контингенту в Німеччині.

Про це глава Білого дому повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

«Сполучені Штати вивчають і розглядають можливе скорочення військ у Німеччині, і рішення буде ухвалене протягом найближчого короткого періоду», — зазначив Трамп.

За інформацією медіа, станом на грудень 2025 року на військових базах США у Німеччина перебували близько 36 тисяч американських військових.

Наразі деталі можливого скорочення не уточнюються. Водночас такі заяви можуть вплинути на безпекову ситуацію в Європі та роль США у межах НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін провів понад півторагодинну телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої висловив готовність до тимчасового припинення вогню.

