США можуть скоротити військову присутність у Німеччині: що відомо
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість скорочення американського військового контингенту в Німеччині.
Про це глава Білого дому повідомив у своїй соцмережі Truth Social.
«Сполучені Штати вивчають і розглядають можливе скорочення військ у Німеччині, і рішення буде ухвалене протягом найближчого короткого періоду», — зазначив Трамп.
За інформацією медіа, станом на грудень 2025 року на військових базах США у Німеччина перебували близько 36 тисяч американських військових.
Наразі деталі можливого скорочення не уточнюються. Водночас такі заяви можуть вплинути на безпекову ситуацію в Європі та роль США у межах НАТО.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін провів понад півторагодинну телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої висловив готовність до тимчасового припинення вогню.