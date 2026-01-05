США можуть спробувати взяти під контроль Гренландію вже найближчими місяцями – Politico

Протести у Гренландії / © Getty Images

Різка та несподівана операція адміністрації Дональда Трампа із затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його примусової доставки до США разом із дружиною Сілією Флорес у наручниках викликала серйозне занепокоєння серед європейських лідерів. На тлі переговорів щодо припинення війни Росії проти України в Європі дедалі частіше лунає одне тривожне запитання: чи не стане Гренландія наступною?

Як зазначає Politico, це питання більше не виглядає суто теоретичним.

Минулого вікенду в інтерв’ю виданню The Atlantic Дональд Трамп знову відкрито заявив, що Сполучені Штати “абсолютно потребують Гренландії”. За його словами, острів оточений російськими та китайськими кораблями, а контроль над ним є питанням національної безпеки США.

Гренландія є самоврядною територією, проте формально входить до складу Королівства Данія. Попри це, риторика Трампа дедалі жорсткіша. Він навіть згадав доктрину Монро XIX століття, яка проголошувала домінування США у Західній півкулі, і пожартував, що тепер її можна називати “доктриною Донро”.

Напруження лише зросло після того, як Кеті Міллер – дружина радника Білого дому Стівена Міллера – опублікувала у соцмережах карту Гренландії з накладеним американським прапором і підписом “СКОРО”. Це змусило прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен виступити з жорсткою заявою.

“Я маю сказати це максимально чітко Сполученим Штатам: говорити про необхідність анексії Гренландії – абсолютно безглуздо”, – наголосила Фредеріксен. Вона підкреслила, що США не мають жодного права анексувати будь-яку з трьох країн, які входять до складу Данського королівства, включно з Гренландією та Фарерськими островами.

Глава уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен назвав публікацію Міллер “неповагою”, водночас закликав громадян не піддаватися паніці.

“Наша країна не продається, а наше майбутнє не вирішується в соціальних мережах”, – написав він.

Підтримку суверенітету Гренландії також висловили прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон і президент Фінляндії Александр Стубб. Водночас сам Трамп, спілкуючись із журналістами на борту президентського літака, знову заявив, що контроль над Гренландією є “життєво важливим” не лише для США, а й для Європейського Союзу.

Особливе занепокоєння в ЄС викликає те, що увага Трампа до Гренландії посилилася саме зараз. Його адміністрація вже призначила губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланником США з питань Гренландії, а віцепрезидент Джей Ді Венс публічно звинуватив Данію у “недостатніх зусиллях” щодо безпеки острова.

Експерти, опитані Politico, не виключають, що Вашингтон може спробувати скористатися політично вигідним моментом у найближчі місяці – напередодні проміжних виборів у США та 250-річчя американської незалежності. При цьому мова йде не про військову операцію, а про масштабну кампанію політичного впливу.

За словами керівника європейського напряму Eurasia Group Муджтаби Рахмана, США можуть застосувати широкий арсенал інструментів – від тиску до спроб впливу на місцеві еліти. “Ризик реальний і серйозний”, – наголосив він.

У Європейському Союзі намагаються діяти максимально обережно. У спільній заяві Європейської служби зовнішніх дій, яку підтримали 26 країн ЄС (за винятком Угорщини), наголошується на необхідності дотримання міжнародного права та Статуту ООН, однак Гренландія прямо не згадується.

Причина такої стриманості очевидна: ЄС повністю зосереджений на підтримці України та не хоче провокувати конфлікт із Трампом у критичний момент переговорів щодо гарантій безпеки для Києва. Водночас, як визнають дипломати, потенційна криза навколо Гренландії може виявитися для європейської єдності навіть небезпечнішою, ніж війна в Україні.

“Гренландія – це слон у кімнаті”, – підсумовує Politico. Проблема надзвичайно ризикована для Європи, але водночас надто складна для блоку, який уже бореться з головним викликом безпеки на сході континенту.