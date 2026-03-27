Пентагон опрацьовує можливість відправлення до 10 тисяч додаткових військовослужбовців на Близький Схід, щоб розширити військові інструменти президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією видання, йдеться про контингент сухопутних військ, до складу якого увійдуть піхотні підрозділи та бронетехніка.

Ці сили мають доповнити вже розгорнуті в регіоні підрозділи — близько 5 тисяч морських піхотинців, а також тисячі десантників із 82-ї повітряно-десантної дивізії.

Наразі остаточне місце дислокації додаткових сил не визначене, однак, за оцінками, вони можуть бути розміщені в зоні досяжності Ірану, зокрема поблизу стратегічно важливого острова Харг, який відіграє ключову роль в експорті нафти.

Раніше Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір забезпечити відкриття Ормузької протоки — як за підтримки союзників, так і самостійно.

У Білому домі наголосили, що рішення щодо розгортання військ ухвалюватимуться відповідними структурами.

«Усі заяви щодо розгортання військ будуть надходити з Міністерства оборони. Як ми вже говорили, президент Трамп завжди має в своєму розпорядженні всі військові можливості», — заявила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі.

Водночас представник Центрального командування США, яке відповідає за американські сили на Близькому Сході, утримався від коментарів щодо можливого посилення контингенту.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове припинення атак на енергетичну інфраструктуру Ірану терміном на 10 днів.

Ми раніше інформували, що глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що Росія надає допомогу Ірану, яка включає передачу розвідувальних даних для ударів по американських цілях на Близькому Сході.