Есмінець ВМС США

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Безпекова ситуація в Чорному морі у 2026 році суттєво загострилася: кількість інцидентів зросла майже вдесятеро порівняно з попереднім роком.

Про це повідомляє CBS News.

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За словами військового речника НАТО, полковника Мартіна О’Доннелла, у 2025 році в Чорному морі зареєстрували менш ніж 50 інцидентів. Натомість від початку 2026-го їхня кількість, за його оцінкою, становить уже від 400 до 500.

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Нинішня ситуація зробила Чорне море небезпечнішим для моряків навіть за Ормузьку протоку, де триває протистояння США та Ірану. Від початку року в чорноморській акваторії загинули щонайменше 40 членів екіпажів. Для порівняння, в Ормузькій протоці цей показник становить 25 загиблих.

О’Доннелл звернув увагу на стратегічне значення Чорного моря для міжнародної торгівлі. Через цей регіон проходять важливі маршрути постачання зерна та палива, тому будь-які перебої з перевезенням продовольства й енергоносіїв можуть мати наслідки далеко за межами Європи, зокрема для Сполучених Штатів.

Водночас країнам НАТО, які мають вихід до Чорного моря, — Румунії, Болгарії та Туреччині — стає дедалі важче забезпечувати контроль над морськими кордонами.

Капітан ВМС Румунії Міхай Йордаке розповів, що можливості румунського флоту працюють на межі. Військові змушені регулярно виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні об’єкти, залучаючи водолазів і підводні безпілотники.

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«Чотири роки тому ми були готові до однієї дрейфуючої міни, а зараз ми стикаємося з десятками дрейфуючих дронів. У нас недостатньо людей, персоналу та обладнання, щоб впоратися з усіма комерційними суднами та безпілотниками», — зазначив Йордаке.

Додаткове занепокоєння в НАТО викликають загрози на східному фланзі Альянсу. Зокрема, йдеться про нещодавнє падіння російських крилатих ракет на південному сході Польщі та регулярні випадки порушення повітряного простору країн-членів безпілотниками.

У Брюсселі запевняють, що Альянс готовий захищати своїх членів відповідно до п’ятої статті Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону.

«Я б сказав, що не повинно бути жодних сумнівів у готовності та здатності НАТО діяти», — наголосив речник Альянсу Мартін О’Доннелл.

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Питання безпеки морських перевезень і можливого припинення вогню в Чорному морі залишається одним із найскладніших у переговорному процесі.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати закликали Україну та Росію припинити взаємні атаки на енергетичну інфраструктуру й ланцюги постачання продовольства.

Ми раніше інформували, що три цивільні судна зазнали ударів безпілотників неподалік від румунського порту Суліна.

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