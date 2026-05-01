США можуть вивести війська з Італії та Іспанії: Трамп розкритикував союзників по НАТО
Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість виведення американського військового контингенту з Італії та Іспанії через їхню позицію щодо конфлікту навколо Ірану.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливість виведення американського військового контингенту з Італії та Іспанії через їхню позицію щодо конфлікту навколо Ірану.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп допустив скорочення або повне виведення американських військ з Італії та Іспанії. Причиною такого кроку він назвав небажання цих країн підтримувати дії США та Ізраїлю у протистоянні з Іраном.
Про це глава Білого дому заявив під час спілкування з журналістами. Відповідаючи на запитання щодо можливості перегляду військової присутності у цих країнах, Трамп не виключив такого сценарію.
"Ймовірно… Чому б і ні? Італія нам нічим не допомогла, а Іспанія поводилася жахливо – абсолютно жахливо", – заявив він.
За словами американського лідера, рішення щодо скорочення військової присутності США в Європі може бути ухвалене найближчим часом.
Заява пролунала наступного дня після того, як Дональд Трамп повідомив про намір переглянути чисельність американського контингенту в Німеччині.
Крім того, президент США різко розкритикував союзників по НАТО за відсутність підтримки у питанні забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. За його словами, країни Альянсу не направили свої військово-морські сили для розблокування цього стратегічного маршруту.
Також Трамп заявив, що не виключає можливості виходу Сполучених Штатів з НАТО.
