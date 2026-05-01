США можуть вивести війська з Італії та Іспанії: Трамп розкритикував союзників по НАТО

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливість виведення американського військового контингенту з Італії та Іспанії через їхню позицію щодо конфлікту навколо Ірану.

Про це глава Білого дому заявив під час спілкування з журналістами. Відповідаючи на запитання щодо можливості перегляду військової присутності у цих країнах, Трамп не виключив такого сценарію.

"Ймовірно… Чому б і ні? Італія нам нічим не допомогла, а Іспанія поводилася жахливо – абсолютно жахливо", – заявив він.

За словами американського лідера, рішення щодо скорочення військової присутності США в Європі може бути ухвалене найближчим часом.

Заява пролунала наступного дня після того, як Дональд Трамп повідомив про намір переглянути чисельність американського контингенту в Німеччині.

Крім того, президент США різко розкритикував союзників по НАТО за відсутність підтримки у питанні забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. За його словами, країни Альянсу не направили свої військово-морські сили для розблокування цього стратегічного маршруту.

Також Трамп заявив, що не виключає можливості виходу Сполучених Штатів з НАТО.

Нагадаємо, що США можуть скоротити військову присутність у Німеччині.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон найближчим часом може ухвалити рішення щодо скорочення військової присутності у Німеччині.

