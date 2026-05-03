США можуть вивести з Європи більше військових, ніж оголошувалося раніше — Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон планує суттєвіше скорочення контингенту, ніж оголошені раніше 5 тисяч військових.

Про це він сказав журналістам під час спілкування у Південній Флориді.

За словами американського лідера, США "значно скоротять чисельність" військ і йдеться про обсяги, які перевищують попередні оцінки.

Ця заява пролунала менш ніж за добу після повідомлення Пентагону про намір вивести приблизно 5 тисяч військових із Німеччини протягом найближчих шести–дванадцяти місяців.

Очікується, що такі кроки можуть вплинути на військову присутність США в Європі та викликати дискусії серед союзників по НАТО щодо подальшої безпекової політики регіону.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість виведення американського військового контингенту з Італії та Іспанії через їхню позицію щодо конфлікту навколо Ірану.

