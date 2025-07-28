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США можуть забрати частину своїх військ з Європи: Politico назвало кількість
Масштабне переміщення військ США може торкнутися Європи, де зараз перебуває від 90 до 100 тис. американських військових. Німеччина особливо стурбована наслідками цього перегляду.
Один з чиновників НАТО назвав цілком реалістичним сценарієм ймовірне скорочення військ США у Європі до 30%. Німеччина знає, що американці не залишаться назавжди і намагається зробити все, аби вони не пішли надто рано.
Про це пише видання Politico.
Військова присутність США в Німеччині протягом десятиліть була основою для глобальних операцій Америки та важливою частиною оборони Європи. Однак, з огляду на те, що Вашингтон готується переглянути місце розташування своїх військ, у Берліні зростає невизначеність щодо наслідків цього для Німеччини.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав Вашингтон, аби переконатися, що ФРН залишатиметься в курсі ситуації. Після зустрічі з міністром оборони США Пітом Гегсетом він підкреслив, що Берлін очікує змін у розміщенні американських сил.
Неясним залишається, що саме означає це «менше». Німецькі офіційні особи зазначають, що прагнуть брати участь у процесі координації, однак їм не було надано чітких зобов’язань щодо майбутніх планів США.
Союзники по НАТО також стурбовані ситуацією. Посол США при НАТО Метью Вітакер намагався заспокоїти партнери в четвер. Він заявив, що веде «щоденні розмови з нашими союзниками щодо цього процесу» і додав:
«Ми домовилися про відсутність сюрпризів та прогалин у стратегічному контексті Європи».
Скорочення кількості військ США у Європі
Основним питанням є перегляд глобального розміщення сил США, який проводить Пентагон у межах Global Force Posture Review. Цей огляд має на меті адаптувати американські сили до нових глобальних пріоритетів, зокрема до зростальної напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні та необхідності скорочення витрат на закордонні операції. Офіційний звіт очікується до вересня.
Для Європи це може означати скорочення кількості американських військ. У лютому Гегсет, виступаючи поряд з польським міністром оборони, чітко заявив:
«Зараз час інвестувати у ваші армії, бо не можна припускати, що присутність Америки триватиме вічно».
Німеччина має особливі підстави сприймати це попередження серйозно. На її території перебуває найбільша кількість американських військових у Європі — близько 35 тис. солдатів, розміщених у більш ніж 30 муніципалітетах. Серед них авіабаза Рамштайн, яка є важливим хабом для повітряних операцій та супутникового зв’язку США, а також Графенвер, найбільший військовий полігон США поза межами країни.
Для Німеччини підтримка США завжди була критично важливою для національної безпеки. Однак, як зауважує старша аналітикиня Німецької ради з міжнародних відносин Айлін Матле, присутність США також служить їхнім власним інтересам:
«Бази на кшталт Рамштайна використовуються не лише для оборони Європи, а й для проєкції сили на Близький Схід і частково в Африку», — зазначила вона.
Європа також виступає як важливий «транзитний хаб» для американської військової техніки, що відправляється до інших регіонів світу.
Скільки американських військових можуть вивести з Європи?
За словами Матле, однією з можливих змін після перегляду стане виведення близько 20 тис. американських військових, яких було відправлено до Європи 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії до України.
«Це все одно залишить суттєвий слід», — сказала вона, додаючи, що загальна кількість американських військових у Європі наразі коливається від 90 тис. до 100 тис.
Один з анонімних офіційних осіб НАТО заявив виданню, що ймовірно можливе скорочення до 30% чисельності американських військ в Європі.
«Незалежно від того, скільки військ буде виведено, важливо, щоб це відбувалося упорядковано, без сюрпризів для союзників», — підсумувала Матле.
Німецьке Міноборони поки що не прокоментувало поточні переговори з американською стороною.
Нагадаємо, у квітні NBC із посиланням на джерела повідомило, що високопосадовці Міністерства оборони США розглядають пропозицію щодо виведення до 10 тис. військових зі Східної Європи. Це підрозділи, які входять до контингенту з 20 тис. військових, розгорнутих 2022 року за наказом адміністрації експрезидента США Джо Байдена для зміцнення оборони країн, що межують з Україною.